Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 17 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu

FOX TV'de ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı sona erdi. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 17 Nisan tarihli 385. bölümünde Muazzez Hanım'ın gelini farklı menüsü ile en yüksek puanı almak için mutfağa girdi. Yemeklerin tadına bakan kayın valideler daha sonra puanlama bölümüne geçti. İşte, 17 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve bu hafta en yüksek puanı alan yarışmacı...

17 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Fox TV ekranlarında haftanın finaliyle seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. Yapılan puanlama sonunda ise iki gelin en yüksek puanı alarak 15 bin TL'nin sahibi oldu.

Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada birincisi Gülben Hanım ve Nalan Hanım oldu. Aynı puanı alan yarışmacılar 15 bin TL'yi paylaştı.