Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kim oldu? 16 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bir final günü daha geldi çattı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklandı. Puanlamayı açıklamadan önce kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşlerini belirtti. Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada'nın 12-16 Nisan haftasında en iyi pideyi yapan yarışmacı İlknur Hanım seçildi. Birinci olan isim toplam 31 puan aldı. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın oylarına göre bu hafta 24 puanı alan Şeyda ve İlknur Hanım büyük ödüle veda eden ilk isimler oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında sunucu Zuhal Topal bir haftanın toplam puanlarını tek tek açıkladı. Final anından önce haftanın yemeği pide için kayınvalideler ve set çalışanları fikirlerini açıkladı. Bu hafta İlknur Hanım en iyi pideyi yapan yarışmacı seçildi. Final anında ise 24 puan alan Şeyda ve İlknur Hanım para ödülüne veda eden ilk isim oldu. İki yarışmacı da haftanın sonuncusu olmanın üzüntüsünü yaşadı.

Kayınvalidelerden 20, Zuhal Topal'dan ise 8 puan alan Ayşe Hanım, toplamda aldığı 28 puanla haftayı dördüncü olarak tamamladı. 1 puan farkla birinciliğe veda eden Mekselina Hanım toplam 30 puan aldı. İkinci olan Mekselina Hanım büyük şok yaşadı.

Kayınvalidelerden 22, Zuhal Topal'dan ise 9 puan alan Özlem Hanım haftanın birincisi oldu. Toplam 31 puanla 15 bin TL değerindeki büyük ödülü alarak, haftanın şampiyonu olan yarışmacı oldukça mutlu oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 15 Nisan Perşembe günü verilen puanlar belli olmuştu. Özlem Hanım’ın yarıştığı dördüncü günde yarışmacı toplam 22 puan almıştı. Verilen puanlar şöyleydi;

Hacer Çanak: 3

Sevim Alkan: 5

Leman Biçer: 7

Saniye Mutçalı: 7

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