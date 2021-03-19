Zuhal Topal’la Sofrada birincisi belli oluyor – Para ödülünü kim kazanacak?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın finali geldi çattı. Kayınvalidelerin puanladığı, gelinlerin ise yarıştığı Zuhal Topal’la Sofrada'da haftanın birincisi para ödülünün sahibi olacak. 19 Mart'ta ekranlara gelen final bölümünde birinci olan yarışmacı 15 bin TL değerindeki hediye çekinin sahibi olurken, diğer gelinler büyük ödüle veda etmenin üzüntüsünü yaşayacak. Birinci de hem kayınvalidelerin hem de Zuhal Topal'ın puanları belirleyici olacak.
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Puanlamayı açıklamadan önce kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşlerini belirtecek. Tartışmaların ve rekabetin eksik olmadığı 15-19 Mart haftasında Zuhal Topal’la Sofradanın birincisi son gün yarışmacısının performansı ardından kesinleşecek.
BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?
15 Mart Pazartesi (İlk gün)
Muhsine Demirçelik ve Şükriye Demirçelik
16 Mart Salı (İkinci gün)
Yeliz Geçkin ile kaynanası Serpil Geçkin
17 Mart Çarşamba (üçüncü gün)
Ayda Yıldız ile kayın validesi Fatma Bahtlı
18 Mart Perşembe (dördüncü gün)
Merve Eneş ile kaynanası Remziye Eneş
19 Mart Cuma (beşinci gün)
Suzan Erdoğan ile kaynanası Aynur Erdoğan