Zuhal Topal’la Sofrada birincisi belli oluyor – Para ödülünü kim kazanacak?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Puanlamayı açıklamadan önce kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşlerini belirtecek. Tartışmaların ve rekabetin eksik olmadığı 15-19 Mart haftasında Zuhal Topal’la Sofradanın birincisi son gün yarışmacısının performansı ardından kesinleşecek.

BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

15 Mart Pazartesi (İlk gün)

Muhsine Demirçelik ve Şükriye Demirçelik

16 Mart Salı (İkinci gün)

Yeliz Geçkin ile kaynanası Serpil Geçkin

17 Mart Çarşamba (üçüncü gün)

Ayda Yıldız ile kayın validesi Fatma Bahtlı

18 Mart Perşembe (dördüncü gün)

Merve Eneş ile kaynanası Remziye Eneş

19 Mart Cuma (beşinci gün)

Suzan Erdoğan ile kaynanası Aynur Erdoğan

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