Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli oldu - Zuhal Topal'la Sofrada en fazla puanı kim aldı 10 Nisan?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının, koronvirüsü nedeniyle bu hafta formatında değişikliğe gidildi. Pazartesi günü formatı değiştirdiklerini açıklayan Zuhal Topal, yarışmanın ortak bir evde gerçekleşeceğini, gelinlerin ise bu evde yemeklerini hazırlayacaklarını söyledi. Çekişmeli geçen hafta sonunda ise 6-10 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali 20.30'da yapılan yayın akışı değişikliği ile izleyici karşısına çıktı. Yapılan puanlama sonunda ise bir gelin Zuhal Topal'la haftanın birincisi seçildi. İşte, 10 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birincisi....

10 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

Fox TV ekranlarında haftanın finaliyle seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında ..... hanım misafirlerini iddialı bir menü ile karşıladı. .... hanımın yaptığı menü kayınvalideler tarafından oldukça eleştirildi. Yapılan puanlama sonunda ise bir gelin 1 puan farkla birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada birincisi Seval Hanım oldu. 30 puanla haftanın birincisi olan Seval Hanım 15 bin TL'nin sahibi oldu.

HAFANIN FİNALİNDE HANGİ MENÜ VARDI?

Haftanın finalinde yarışan Esin hanım menüsünde, brokoli çorbası, üç renkli börek, fırında kaşarlı mantar, patates çanağı, çban böreği,sebzeli bulgur pilavı, mevsim salatası, ay baklavasını hazırladı.