Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu 8 Mayıs 2020? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı

"Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?' sorusu cuma akşamı gerçekleşen final bölümünün ardından yanıt buldu. Zuhal Topal'ın sunumu ile FOX TV ekranlarında, saat 20.30'da yayınlanan Sofrada yarışmasının 8 Mayıs tarihli bölümünde haftanın son gününde mutfakta birçok aksilik yaşandı. İzel Hanım'ın böreğinin yanması ve tatlısının yapışması final bölümünde gergin anlara neden oldu. Puanlama anında masa tansiyonun yükselmesiyle Zuhal Topal Sofrayı terk edeceğini söyledi. İşte, gerilim dolu bir finalin ardından 4-8 Mayıs haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve en yüksek puanı alan yarışmacı...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programında 4 -8 Mayıs haftası sona erdi. Son gün yarışmacısı cuma akşamı, İzel Hanım en fazla puanı alıp birinci olmak için misafirlerinin karşısına oldukça iddialı bir menü ile çıktı. Ancak İzel Hanım mutfakta peş peşe olumsuzluklar yaşadı. Kayınvadelierin yaptıkları tadım bölümü sonrası yarışmacılar puanlarını verdi. Sunucu Zuhal Topal yapılan puanlarını açıklayarak haftanın birincisini ilan etti.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim 38 puanla Derya Hanım oldu. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Mayıs birincisi olan yarışmacı büyük para ödülünü almaya hak kazandı.