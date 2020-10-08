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Haber Giriş: 08.10.2020 - 23:34 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada Ayten kayınvalideye ne oldu? Ayten Çayırdere'nin hayatıyla ilgili bilgiler

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Zuhal Topal'la Sofrada Ayten kayınvalideye ne oldu? Ayten Çayırdere'nin hayatıyla ilgili bilgiler
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Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki bölümünde üzücü bir olay yaşandığı iddia edildi. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 8 Ekim tarihli bölümünde yarışan kayınvalide Ayten Çayırdere'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Yarışmanın Instagram hesabından Ayten Hanım'ın yer aldığı videoya başsağlığı mesajı paylaşıldı. Üzücü olan sosyal medyada da gündeme geldi.

Hafta içi her gün ekranlara gelen ve beğeniyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada yemek yarışmasında yarışmacı Gülşen Çayırdere'nin kayınvalidesi Ayten Çayırdere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yarışmanın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün yarışan Ayten Anneye rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun..." notu yer aldı.

AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.

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