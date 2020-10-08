Zuhal Topal'la Sofrada Ayten kayınvalideye ne oldu? Ayten Çayırdere'nin hayatıyla ilgili bilgiler

Hafta içi her gün ekranlara gelen ve beğeniyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada yemek yarışmasında yarışmacı Gülşen Çayırdere'nin kayınvalidesi Ayten Çayırdere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yarışmanın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün yarışan Ayten Anneye rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun..." notu yer aldı.

AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.