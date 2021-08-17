Zuhal Topal'la ilgili flaş gelişme... Zuhal Topal hangi kanalla anlaştı?

FOX TV, flaş bir kararla Zuhal Topal'la Sofrada programına yeni sezonda yer vermeyeceğini açıklamıştı. Zuhal Topal'ın yeni sezonda hangi kanalda program yapacağı belli oldu. Topal'ın yeni adresi, Acun ılıcalının TV8 kanalı oldu.



Bomba transfer haberini kişisel sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'la çektirdikleri fotoğrafı, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de... Hoş geldin." sözleriyle duyurdu. Zuhal Topal'da Acun Ilıcalı'nın paylaşımını kendi profilinin hikayeler bölümünden paylaştı.

27 Ağustos 2018’den bu yana Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada programı, Haziran 2021'de 625. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

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