Zuhal Topal’dan Şükran Biroğlu paylaşımı - Şükran Biroğlu kimdir, nasıl, neden öldü?

İstanbul Eyüpsultan'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Biroğlu, tartıştığı ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu’nu (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Biroğlu cinayetten sonra cesetlerin başında bir süre bekledikten sonra teslim oldu. Annenin 2 yıl önce FOX TV'de Zuhal Topal'ın sunduğu "Sofrada" yemek yarışmasına katılarak birinci olduğu ortaya çıktı.

ZUHAL TOPAL’DAN PAYLAŞIM

Şükran Biroğlu’nun oğlu tarafından katledilişi ardından programına katıldığı Zuhal Topal da paylaşımda bulundu. Zuhal Topal, yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum Şükran teyzemi kaybetmişiz. Ah canım benim o kadar tatlı, o kadar hayat doluydu ki… Böylesi bir son olmadı. Ben seni hep o şen kahkahalarınla hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun.” İfadelerini kullandı.

Şükran Biroğlu kimdir?

2 yıl önce geliniyle katıldığı programdan birincilikle ayrılan Şükran Biroğlu, 4 erkek, 3 kız olmak üzere 7 çocuğu olduğunu söylemişti. Aslen Diyarbakırlı olan ancak İstanbul’da yaşan Biroğlu, düğün veya cenazelerde memleketine gittiğini belirtmişti.