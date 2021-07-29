Zuhal Topal yeni sezonda yayınlanmayacak mı?
Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni sezon geri sayımı sürerken yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, ‘’Zuhal Topal’la Sofrada’’ ile ilgili kanal yönetimi flaş bir karara imza atarak, ünlü sunucu Zuhal Topal’la yola devam etmeme kararı aldı. Peki, Zuhal Topal yeni sezonda yayınlanmayacak mı?
Yapımcılığını Dual Medya Prodüksiyon’un üstlendiği Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshetti.
Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu konuşuluyor.
27 Ağustos 2018’den bu yana Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada programı, Haziran 2021'de 625. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı. Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni sezonda macerasına devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.