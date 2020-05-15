Zuhal Topal yeni bölüm neden yok? Zuhal Topal yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

Normal şartlar altında hafta içi her gün saat 16.00'da yeni bölümleri ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada yarışması, bugün eski bölümüyle ekranda olunca pek çok vatandaşın araştırdığı konu Zuhal Topal yeni bölüm neden yok sorusu oldu. İşte 1 Mayıs Fox TV yayın akışı ve Zuhal Topal yeni bölüm neden yok sorusunun cevabı

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının yeni bölümü bugün 20:30’da ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Zuhal Topal’la Sofrada

Saat: 16:00 - 19:00 (180 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Gelinler pişiriyor, kayınvalideler tadıyor, ortalık karışıyor...

Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:30 (90 dakika)

Tür: Haber

Özet: Türkiye ve Dünya'dan en sıcak gelişmeler!

Zuhal Topal’la Sofrada

Saat: 20:30 - 23:30 (180 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Gelinler pişiriyor, kayınvalideler tadıyor, ortalık karışıyor...

Ölümü Gör

Saat: 23:30 - 02:00 (150 dakika)

Tür: Komedi

Özet: Üç aylık ömrü kaldığını öğrenen Yaşar, hayatı dilediği gibi yaşamaya karar verir ancak, başına olmadık işler açılır.