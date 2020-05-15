Zuhal Topal yeni bölüm neden yok? Zuhal Topal yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasını yakından takip eden pek çok kişi, programın yeni bölümünün neden ekranlarda olmadığını araştırmaya başladı. Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümü ve haftanın finali ne zaman sorusuna internet üzerinden yanıt arayan vatandaşlar, durumun detayını öğrenmek istedi. Koronavirüsü ardından format değişikliğine giden yarışma hafta içi her gün ekrana geliyor. Farklı yarışmacılar arasında yaşanan mücadelelerin ardından haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm bugün saat kaçta, ne zaman?
Normal şartlar altında hafta içi her gün saat 16.00'da yeni bölümleri ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada yarışması, bugün eski bölümüyle ekranda olunca pek çok vatandaşın araştırdığı konu Zuhal Topal yeni bölüm neden yok sorusu oldu. İşte 1 Mayıs Fox TV yayın akışı ve Zuhal Topal yeni bölüm neden yok sorusunun cevabı
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının yeni bölümü bugün 20:30’da ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Zuhal Topal’la Sofrada
Saat: 16:00 - 19:00 (180 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Gelinler pişiriyor, kayınvalideler tadıyor, ortalık karışıyor...
Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:30 (90 dakika)
Tür: Haber
Özet: Türkiye ve Dünya'dan en sıcak gelişmeler!
Zuhal Topal’la Sofrada
Saat: 20:30 - 23:30 (180 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Gelinler pişiriyor, kayınvalideler tadıyor, ortalık karışıyor...
Ölümü Gör
Saat: 23:30 - 02:00 (150 dakika)
Tür: Komedi
Özet: Üç aylık ömrü kaldığını öğrenen Yaşar, hayatı dilediği gibi yaşamaya karar verir ancak, başına olmadık işler açılır.
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