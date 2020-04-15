Zuhal Topal üçüncü gün yarışmacıları Özge ve Esme kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Nisan 2020 Çarşamba günü yarışmacıları Özge ve Esme oldu. Zuhal Topal'la Sofrada programında zaman zaman kayınvalideler sözleri ve davranışlarıyla haftaya damga vuruyor. Bu haftanın en çok konuşan ismi ise Esme Hanım. Peki, Zuhal Topal üçüncü gün yarışmacıları Özge ve Esme kimdir?
Sık sık aşçılık yaptığını hatırlatan tecrübeli kayınvalide, birçok yemeği de beğenmedi. 12-15 sene kadar kadar aşçılık deneyimi olduğunu söyleyen Esme Hanım, değerlendirmelerinde bunu baz almayacağını ifade etti. Diğer yarışmacılarla zaman zaman tartışmalar yaşayan iddialı kayınvalide ilk gün 5 puan, ikinci gün ise 6 puan kullandı. Esme Hanım'ın gelini Özge Söylemez 25 yaşında ve 1 çocuk sahibi. Boşandığı eşi ile yeniden nişanlandı. Elinin lezzetine güvenen Özge Söylemez, 15 bin lirayı kazanacağından emin.
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