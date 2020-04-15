Zuhal Topal üçüncü gün yarışmacıları Özge ve Esme kimdir?

Sık sık aşçılık yaptığını hatırlatan tecrübeli kayınvalide, birçok yemeği de beğenmedi. 12-15 sene kadar kadar aşçılık deneyimi olduğunu söyleyen Esme Hanım, değerlendirmelerinde bunu baz almayacağını ifade etti. Diğer yarışmacılarla zaman zaman tartışmalar yaşayan iddialı kayınvalide ilk gün 5 puan, ikinci gün ise 6 puan kullandı. Esme Hanım'ın gelini Özge Söylemez 25 yaşında ve 1 çocuk sahibi. Boşandığı eşi ile yeniden nişanlandı. Elinin lezzetine güvenen Özge Söylemez, 15 bin lirayı kazanacağından emin.



