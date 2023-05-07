Zuhal Topal üç ayda üç yarışmacısını kaybetti... Zuhal Topal'a bir acı haber daha

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Hatay'da önceki gün bir kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kazanın ardından hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi. Bu isimler arasında, 3 yıl önce Zuhal Topal'ın Sofrada isimli programında yarışan isimlerden Gülsen Koyuncu ve Meryem Koyuncu'nun da yer aldığı öğrenildi.

GELİNİYLE BİRLİKTE YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Yarışmaya geliniyle birlikte katılan Meryem Koyuncu, iddialı sözleriyle dikkat çekmişti.

Gelini, oğlu ve torunlarıyla birlikte asker konvoyu ile birlikte yolcu göndermek üzere bölgede bulunan Meryem Koyuncu, kaza anında hayatını kaybetti. Torunlarının da hayatını kaybettiği kazada, gelin Gülsen Koyuncu'nun hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Gülsen Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ZUHAL TOPAL'IN ÜÇ AYDA İKİNCİ KAYBI

Aralık 2022'de Hatay'da gerçekleştirdiği programdaki yarışmacılardan Levent Şahin'i, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde kaybeden Zuhal Topal, Meryem Koyuncu ile birlikte son üç ayda ikinci kaybını yaşamış oldu.