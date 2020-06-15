Zuhal Topal neden yok, sezon finali mi yaptı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümleriyle ilgili açıklama
Yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'nın yayın akışında yer almaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Zuhal Topal'la Sofrada programı en son 12 Haziran Cuma günü izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Zuhal Topal neden yok, sezon finali mi yaptı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümleriyle ilgili açıklama
Zuhal Topal'la Sofrada programı ekran macerasına sezon finali nedeniyle ara verdi. İkinci sezonunu tamamlayan Zuhal Topal'la Sofrada'nın yayın saatinde Mucize Doktor dizisi yer alıyor.
Sezon finali haberini 11 Haziran tarihli bölümde veren Zuhal Topal şu açıklamayı yapmıştı:
"Sezonu kapatıyoruz, dükkan kapanıyor. Artık yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız ama bu sezon için yarın son bölümünü çekeceğiz. Tabi ki son 3 ay içimiz buruk ve üzgündük. Ama güzel geçti, sonuç olarak herkes sağlıklı. Aldığımız yüksek tedbirlerle, sağlıkla bitiriyoruz. Biz de yeni sezon için hazırlıklara başladık, sizin için yeni sezonda çeşitli sürprizler hayal ediyoruz."
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