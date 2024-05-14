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Zuhal Olcay: Ödüller çok değerli

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#Zuhal Olcay#Kel Diva#Haluk Bilginer
Zuhal Olcay: Ödüller çok değerli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:18

Zuhal Olcay, hafta sonu Kalamış’taki Ouzo Roof’da sahneye çıktı.

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Zengin repertuvarını sahne şovuyla birleştiren sanatçı dinleyicileriyle özel bir buluşma gerçekleştirdi.

Rezervasyonların tamamen dolduğu gecede Olcay, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zuhal Olcay konser sonunda rol aldığı “Kel Diva” oyunundaki performansıyla Tiyatro Dergisi’nin Emek Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmesini de değerlendirdi:

Zuhal Olcay: Ödüller çok değerli

“Ödüller çok değerli, ödüllere namzet olmak çok değerli.” Sanatçı, konserlerine ve “Kel Diva” oyununa yaz boyunca hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki günlerde de yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturacak.

 

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#Zuhal Olcay#Kel Diva#Haluk Bilginer

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