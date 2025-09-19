Zuhal Olcay: Müzikalin tadı başka

Haberin Devamı

“Don Quixote” (Don Kişot) adlı müzikalde Selçuk Yöntem ve Cengiz Bozkurt’la başrolü üstlenen Zuhal Olcay, projeyi neden kabul ettiğini şöyle anlattı:

“Benim için çok değerli bir proje. Çünkü Don Quixote’u 1972 yılında konservatuvarda öğrenciyken Ankara’da izlemiştim. O dönemden beri dağarcığımda müzikleri döner durur. Selçuk Yöntem’le konservatuvardan arkadaşız. Beni ilk arayıp ‘Zuhal yapar mıyız?’ dediğinde hiç düşünmeden ‘evet’ dedim.”

Sanatçı, heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Evita müzikalini 1990 senesinde sahneye taşımıştık. O zaman çok büyük ses getirmişti. O günden sonra ilk kez böyle büyük bir müzikal projesiyle seyircinin karşısında olacağım. Tabii ki tiyatrocuyum, öncelikle oyuncuyum, sinema oyuncusuyum ama müzikallerin tadı çok başka. Bu müzikalle seyirciyle çok özel bir bağ kuracağımızı düşünüyorum. Heyecanlıyım. İçinde olmayı çok istediğim bir proje yıllar sonra gerçekleşti. Benim için de bir sürpriz oldu.”