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Zuhal, Hasan'ı affedecek mi? Annem Ankara'da şaşırtan gelişme!

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 12:01

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı dizinin son bölümünde Zuhal küle dönen ekmek bayisinin önünde mahalleliye isyan etti. Mahalledeki kadınların tencere ve tavalara vurarak Zuhal’e destek olması umutları yeşertti. Zuhal her şeye rağmen pes etmedi ve kadınların desteğiyle ekmek satmaya devam etti. Nazan’ın eski sevgilisi Rıza’nın baskısıyla ifadesini değiştiren Hasan, mahkemede Nazan’ın lehine konuştu.

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“YIKILMAYA HİÇ NİYETİM YOK!”

Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesini senaryolaştırdığı, BKM İmzalı Annem Ankara’da Zuhal’in ekmek bayisinin yanmasıyla dünyası başına yıkıldı. Ekmek teknesini küle çeviren ve duvarlara “Defolun” yazısını yazanlara haykıran Zuhal, “Üç çocuğuna namusuyla ekmek götüren bir anneyim ve yıkılmaya da hiç niyetim yok” diyerek isyan etti.

Zuhal, Hasanı affedecek mi Annem Ankarada şaşırtan gelişme

ZUHAL YİNE ÇARESİZ!

Ekmek bayisi yanan Zuhal, bayiyi yeniden alabilmek için görüşmeye gitti. Bir hafta içinde bayiyi almazsa ruhsatı iptal olacak Zuhal, yine çaresizliğe düştü. Zabıtalar dışarıda ekmek satmak isteyen Zuhal’e engel oldu.

Zuhal, Hasanı affedecek mi Annem Ankarada şaşırtan gelişme

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RIZA HASAN YÜZLEŞMESİ

Heyecan dolu bölümde Nazan’ın eski sevgilisi ‘Rıza’, Nazan’ı hapishaneden kurtarmak için hamlede bulundu ve Hasan’dan intikam alacağına dair söz verdi. Çocuklarını korumaya ve yeniden aile olmaya çalışan Hasan, Rıza’nın proje teklifini karşılıksız kabul etti.

Zuhal, Hasanı affedecek mi Annem Ankarada şaşırtan gelişme

“NAZAN SUÇSUZDUR!”

Duygusal anların yaşandığı dizinin finalinde ise Zuhal’i vurup cezaevine giren Nazan, mahkemeye çıktı. Nazan’ın verdiği yalan ifadeyi Hasan da doğrulayınca, Zuhal bir kez daha şoka girdi ve Hasan’a inanamadı. 

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Zuhal, Hasanı affedecek mi Annem Ankarada şaşırtan gelişme

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

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Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür

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