Zor Ölüm 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 4 oyuncu kadrosu ve konusu...

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Zor Ölüm 4 filmi yeniden ekranlara geliyor.Zor Ölüm 4'ün (Live Free or Die Hard) senaryosu Roderick Thorp ve Mark Bomback'a ait. Haziran 2007'de vizyona giren filmin başrolünde Bruce Willis yer alıyor. İşte Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları...

ZOR ÖLÜM 4 KONUSU VE HİKAYESİ

Zor Ölüm 4 filmi, eski polis memuru John McClane’in yeni bir tehlike karşısında harekete geçtiği soluksuz bir aksiyon hikâyesini anlatıyor. Özel hayatı ve kariyeri tepetaklak olan McClane, bilgisayar korsanlarını takip ettiği sıradan bir işte çalışırken, ülke genelindeki sistemleri hedef alan büyük bir siber saldırının ortasında kalır.

Kaos hızla yayılırken, genç ve zeki bir hacker olan Matt Foster’la güçlerini birleştirir. McClane, zekası ve cesaretiyle bu tehlikeyi durdurmak için zamana karşı yarışır. Film, klasik McClane tarzını modern teknolojiyle buluşturuyor.

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ZOR ÖLÜM OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis

Justin Long

Timothy Olyphant

Mary Elizabeth Winstead

Cliff Curtis

Maggie Q

Kevin Smith

Jonathan Sadowski