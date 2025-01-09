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Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 (Die Hard) ne zaman çekildi?

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#Zor Ölüm 3 Filmi Konusu#Zor Ölüm 3 Filmi Oyuncuları#Bruce Willis
Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Zor Ölüm 3 (Die Hard) ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 17:55

Bruce Willis'in başrolde yer aldığı Zor Ölüm 3 filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 1995 yılında vizyona giren film, New York’lu polis dedektifi John McClane’in, bu kez şehri hedef alan tehlikeli bir oyunla karşı karşıya kalışını konu ediniyor. Özgün adı Die Hard olan film, John McTiernan tarafından yönetilmiştir. Peki Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm (Die Hard) ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Zor Ölüm 3 filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Zor Ölüm 3, New York’lu polis dedektifi John McClane’in, bu kez şehri hedef alan tehlikeli bir oyunla karşı karşıya kalışını anlatıyor. Filmin başrollerinde Hollywood’un ünlü isimlerinde Bruce Willis yer alıyor.

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York’lu polis dedektifi John McClane, Simon adında bir caniyle mücadele etmek zorundadır. Simon, New York’un çeşitli bölgelerine bombalar yerleştirir.

McClane, bu bombaları etkisiz hale getirmek için zorlu bilmecelerle baş başa kalır. Ona bu tehlikeli görevinde Harlem’de karşılaştığı sinirli bir dükkan sahibi olan Zeus da yardımcı olur. İkili, zamanla yarışarak şehri kurtarmak için Simon’un oyunlarına karşı koymak zorundadır.

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ZOR ÖLÜM 3 OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Bruce Willis:John McClane
Jeremy Irons:Simon Gruber
Samuel L. Jackson:Zeus Carver
Larry Bryggman:Walter Cobb
Graham Greene (II):Joe Lambert
Colleen Camp:Connie Kowalski
Sam Phillips:Katya
Kevin Chamberlin:Charles Weiss

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