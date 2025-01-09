Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 (Die Hard) ne zaman çekildi?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Zor Ölüm 3 filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Zor Ölüm 3, New York’lu polis dedektifi John McClane’in, bu kez şehri hedef alan tehlikeli bir oyunla karşı karşıya kalışını anlatıyor. Filmin başrollerinde Hollywood’un ünlü isimlerinde Bruce Willis yer alıyor.

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York’lu polis dedektifi John McClane, Simon adında bir caniyle mücadele etmek zorundadır. Simon, New York’un çeşitli bölgelerine bombalar yerleştirir.

McClane, bu bombaları etkisiz hale getirmek için zorlu bilmecelerle baş başa kalır. Ona bu tehlikeli görevinde Harlem’de karşılaştığı sinirli bir dükkan sahibi olan Zeus da yardımcı olur. İkili, zamanla yarışarak şehri kurtarmak için Simon’un oyunlarına karşı koymak zorundadır.

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ZOR ÖLÜM 3 OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Bruce Willis:John McClane

Jeremy Irons:Simon Gruber

Samuel L. Jackson:Zeus Carver

Larry Bryggman:Walter Cobb

Graham Greene (II):Joe Lambert

Colleen Camp:Connie Kowalski

Sam Phillips:Katya

Kevin Chamberlin:Charles Weiss