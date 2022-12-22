Zor günler geride mi kaldı? Nalan ile Sedat'ın romantik gecesi

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Dizinin yeni bölümünde;

Cana'nın ölüm haberi Koroğlu Köşkü'ne ateş gibi düştü.

Cana'yı göndermesi için Cavit ile anlaşma yapan Gülcihan, olaylardan kendini sorumlu tuttu.

O BUZLAR ERİYECEK!

Doğmamış bebeğinin ardından ağlayan Sedat, Feride'yi yıllar öncesine götürdü.

Sedat ve Nalan arasındaki buzları eritmeye çalışan Feride, onları balayına göndermeye karar verdi.

Sevdiği kadını geri kazanmak için her yolu deneyen Hayri, Nalan'ın evde olduğunu bile bile ona mesaj atmaya devam etti.

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KİMSESİZ ÇOCUKLARLA BİR GÜN

Çocuk fikrine kendisini alıştıran Sedat, Nalan'dan beklediği karşılığı bulamadı.

Birlikte yetimhaneye giden ikili, çocuklarla dolu dolu bir gün geçirdiler.

YÜZÜNÜ HEP BÖYLE GÜLDÜRECEĞİM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nalan'a unutamadığı çocukluk yıllarından ve babasıyla ilişkisinden bahseden Sedat "Babamın bana 'aferim' dediği tek şey sendin..." dedi.

'NALAN'DAN NE İSTİYORSUN SELEN?'

Hastanede Hayri'yi gören Selen, Nalan ile arasındaki ilişkinin boyutunu anlamak için Muzo'dan yardım istedi.

Selen'in kızına karşı tavırlarından rahatsız olan Feride, olup biteni anlamak için Selen'in yanına gitti.

Selen ise Feride'ye Nalan ile Hayri arasındaki yakınlığı kastederek 'Bu olanlar normal mi?' diye sordu.

SELEN, HAYRİ GİZEMİNİ ÇÖZEBİLECEK Mİ?- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HAYRİ, NALAN'I KORKUTTU

Billur ile buluşmak için yurttan çıkan Nalan, durdurduğu taksinin şoförünün Hayri olduğunu görünce şoke oldu.

Geçekleri öğrenmeye çalışan Hayri, Nalan'ın sözlerine rağmen ikna olmadı.

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Aynaya bir bak sen kimsin? Ben seni tanıyamıyorum!

SEDAT ESKİ GÜNLERE GERİ DÖNDÜ

Rafet Bey, Sedat'ı holdinge çağırararak ona el koyduğu kredi kartlarını geri verdi. Rafet Bey, hayatını düzene koymaya çalışan Sedat'ı otellerinden birinin başına getirdi.

Muzo, en büyük sırdaşı olan Nalan'dan özür diledi.

SENİN BU YAPTIĞINA KORKAKLIK DENİR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beni en çok şaşırtan ne oldu biliyor musun? Senin bu kadar duygusuz, anlayışsız biri olman...

'HAYRİ GÖZÜMDEN DÜŞTÜ'

Nalan, Billur'a Hayri ile arasında geçen tatsızlıktan bahsetti.

HAYRİ'Yİ SAĞ BIRAKMAZ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İçindeki öküzü çok iyi saklamış...

Billur, Hayri ile buluşarak ona Nalan'dan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Hayri ise yaşadığı aşk acısını anlattı.

Nalan gördü beni... Hayatımda kendimi değerli hissettiren ikinci insan... Beni bir Selim severdi...Abim... Selim ölünce ben görünmez oldum... Şimdi Nalan gitti, görünmez olmayı bırak yok oldum...

'NALAN SENİNLE GÖRÜŞÜRSE, FERİDE TEYZE KENDİNİ ÖLDÜRECEK'

Hayri'nin haline üzülen Billur ona Feride'nin Nalan'ı tehdit ettiğini söyledi.

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SEDAT VE NALAN'IN ROMANTİK KAÇAMAĞI

Nalan ile baş başa kısa bir tatile çıkan Sedat, karısından kendisine şans vermesini istedi.

Dizinin final sahnesinde;

Hayri, Billur'dan duyduklarının ardından Koroğlu Köşkü'ne giderek Feride'den hesap sordu. Hayri ona 'Nalan'ı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim' dedi.

İkili arasındaki gerilimin sürpriz bir de tanığı vardı.

HAYRİ KONAĞA BASKIN YAPTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yarın kimin selası okunacak belli oldu!

CAMDAKİ KIZ'IN 63. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN