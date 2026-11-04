Ünlü oyuncu 9 ay boyunca yanlış teşhisin tedavisini görmüş: Ölen kocasının acısı hiç dinmiyor: 'Son kez beraber olduğumuzu bilmiyordum'

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İşte bu yılın ikinci ayında hayata veda eden ünlü oyuncunun eşi de böyle büyük bir acı içinde. Sekiz aydır, iki kızının babası için döktüğü gözyaşları dinmek bilmedi.

Şimdi de katıldığı bir programda onunla geçirdiği son günlerini anlattı.

Üstelik yüreğe dokunan sözler de söyledi: "Bunun son olduğunu, birlikte geçireceğimiz son hafta olduğunu bilmiyordum."

Bu, büyük acısını kelimelerle ifade etmekte zorlanan, gözyaşları dinmeyen ünlü Rebecca Gayheart…

Bu yılın şubat ayında ALS yüzünden hayata veda eden Eric Dane'in eşi olan Gayheart, onunla bir aile olarak geçirdikleri son bir haftayı gözyaşları içinde anlattı.

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Henüz 53 yaşında hayata veda eden Dane'in, gözlerinin önünde nasıl çöktüğünü ve bunun kendisine neler hissettirdiğini zor da olsa kelimelere döktü.

55 yaşındaki Rebecca Gayheart, Today.Com'a verdiği röportajda, Eric Dane'in, hayatının son bir haftasında hastanede yaşadıkları sürece geri döndü o anlar hakkında konuşurken.



'BUNUN SON OLDUĞUNU BİLMİYORDUM... KIZLARIM DA BİLMİYORDU'

"Bunun son olduğunu, o haftanın birlikte geçireceğimiz son hafta olduğunu bilmiyordum. Kızlarımız da bilmiyordu. Hastaneye yapılan o son ziyaretlerin ne anlama geldiğini, Eric'in durumunun ne kadar ciddi olduğunu anlamamız birkaç gün sürdü" dedi Rebecca Gayheart.

Elbette bu hastane sürecinin de geçici olduğunu düşünmesi boşuna değildi.

Söylediğine göre ALS yani amyotrofik lateral skleroz hastalığıyla mücadele eden Eric Dane daha önce de defalarca hastaneye kaldırılmıştı.

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Her seferinde de hastanede toparlanıp evine dönüyordu. Gayheart, bunun da aynı şekilde olacağını sandı.

Hatta bir keresinde Eric Dane'i hastanede bırakıp işi için bir etkinliğe katılmadan önce ona "Bir etkinliğim var, yemeğe gideceğim ve geri geleceğim" dedi.



SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Ama anlattığına göre sonrasında her şey değişti. Rebecca Gayheart bu konuda şunları söyledi: "Her şey değişti. Doktorların bizimle konuşma tarzı ve bize verilen bazı bilgiler... Her şey farklılaştı."

Gayheart'ın söylediğine göre Eric Dane de durumunun farklılaştığının tamamen farkındaydı. Buna rağmen artık konuşamasa da kendini ifade edebiliyordu.

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Elbette onları bu zorlu süreçte kızları, 16 yaşındaki Billie Beatrice ve 14 yaşındaki Georgia da yalnız bırakmadı. Dane hiç konuşmasa bile hem karısı Rebecca hem de kızlarıyla anlaşabiliyordu.

Rebecca Gayheart, bu sürecin nasıl noktalanacağına dair kararın ise Eric Dane'de olduğunu anlattı. "Eric'in bazı seçimler yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Nasıl veda edeceğinin kontrolü tamamen kendisindeydi" dedi.



HASTANE ODASINDA AİLECE KAMP KURDULAR: Gayheart, Eric Dane'i hastane sürecinde yalnız bırakmamak için onun odasında bir aile olarak birlikte olduklarını da sözlerine ekledi. "Kızlarla birlikte hastan odasında kaldık, onun yanında kamp kurduk. Ailece orada geceler geçirdik. Hatta pilli mumlar getirip Eric'in en sevdiği şarkıları çaldık. Hastane odasında olabilecek en iyi ortamı yaratmaya çalıştık" diye konuştu.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKTİ: Bu arada Eric Dane ile Rebecca Gayheart'ın öyküsünde ilginç bir ayrıntı da var. Çift, 2004 yılında evlendi, iki kızları dünyaya geldi. Ama 2018 yılında yollarını ayırma kararı aldılar. Sonra aniden Gayheart davayı geri çekti. ALS teşhisi alan Dane'i bu zorlu yolda yalnız bırakmak istememişti çünkü.

DOKUZ AY BOYUNCA YANLIŞ TEŞHİSİN TEDAVİSİNİ GÖRMÜŞ

Eric Dane ölümünden kısa bir süre önce My Book of Days: A Memoir in Moments adlı kitapta hastalığının ilk belirtisinden de söz etti.

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Orada yazdığına göre ilk belirti bir aile yemeğinde yemek çubuklarını kullanmakta zorlanmasıydı. Oyuncu, kitapta, önce yanlış teşhis aldığını ve dokuz ay boyunca bunun tedavisini gördüğünü de yazdı.

Buna göre Dane, sağ elini kullanma yetisi giderek azaldığında bu sorunu çözmek için bir el uzmanına gitti. O süreçte de doktor doktor gezmek zorunda kaldı.

En sonunda onu bir nöroloğa gönderdiler. O da Dane'in bir tür nöropatiye yakalanmış olabileceğini söyleyip onu başka bir doktora yönlendirdi.

Doktor doktor gezen Dane'e sonunda "multifokal motor nöropati" teşhisi konuldu. Aşırı kas güçsüzlüğüne yol açan bu hastalığın da yüzde 90 tedavisi vardı.

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Ama bu tedavi Eric Dane için işe yaramadı.

Bunun üzerine başka bir dizi testten geçti ve sonunda ALS teşhisi aldı.