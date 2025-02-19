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Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı!

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#Shiloh Jolie Pitt#Brad Pitt#Angelina Jolie
Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 15:46

Bundan yıllar önce daha annesinin karnındayken çoktan bir merak unsuru olmuştu bile. Doğduktan sonra da bu durum değişmedi. Kelimenin tam anlamıyla milyonlarca kişinin gözleri önünde büyüdü. Büyüdükçe de gördüğü ilgi, uyandırdığı merak iyice arttı.

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Zaten bunun aksi de olamazdı... Annesi de babası da çok ünlüydü... Bir de onu dünyaya getiren o ünlü çiftin boşanması bu kadar olaylı olunca ilgi, yıllar içinde giderek arttı.

Ama ona sorarsanız ne annesinin şöhreti umurunda ne babasının...

Birçok ünlü çiftin çocuğunda olduğu gibi ebeveyninin izinden gitmek gibi bir niyeti de yok görünüşe göre. Artık 18 yaşında olduğu için de kendi hayat yolunu kendi çiziyor.

Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı


TARİHE KARIŞAN BÜYÜK AŞKIN İLK MEYVESİ 
Dünyanın en ünlü ve en çok konuşulan insanlarından Angelina Jolie ile Brad Pitt'in bir döneme damga vuran büyük aşkından dünyaya gelen ilk çocuğu Shiloh bu anlattığımız genç.

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Artık 18 yaşında bir yetişkin olan, kendi kararlarını kendisi veren Shiloh Nouvelle, günün birinde şöhret olmak gibi bir amaç taşımıyor kendisini tanıyanların anlattığına göre.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta, tutkuyla sevdiği dans dersinden çıkışta bir kez daha objektiflere takıldı Shiloh.

Üzerinde bol kesim kot pantolonu, sweatshirt'i sırt çantasıyla yaşıtı birçok gençten pek bir farkı yoktu. Saçlarını yeniden uzatmaya başladığı görülen Shiloh'un keyfi de yerindeydi.

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ANNE VE BABASININ ŞÖHRETİNİ KENDİ ÇIKARINA KULLANMIYOR 
Her ne kadar Angelina Jolie ve Brad Pitt gibi ünlü bir çiftin kızı olsa da onun günün birinde oyuncu olmak, bu alanda adını duyurmak gibi bir niyeti yok.

Tek tutkusu dans etmek ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek.

Bir süredir devam ettiği dans kursunun koreograflarından Keeran Carter'ın İngiliz Daily Mail gazetesine söylediğine göre Shiloh dans konusunda gerçekten yetenekli. Kendini bu işe adamış durumda ve severek çalışıyor.

Genç kızın samimi ve açık sözlü bir insan olduğunu belirten Carter "Shiloh, sahip olduğu şöhreti kendi çıkarına kullanmıyor" diye anlattı genç kızı.

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Koreograf, "Shi" diye çağırdığı Shiloh derslere gitmeye başladığında onun kim olduğunu bilmediğini anlattı.

"Zaten onu tanısam da bunun stüdyomuzda bir önemi yoktu. Ama yine de Shiloh'nun amaçlarına ulaşmak için anne ve babasının ününe yaslanmadığını söylemem gerek" dedi.

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Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı

Önceki gün dans dersinden çıkışta objektiflere takılan Shiloh'nun keyfi yerinde görünüyordu. 

Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı

ALTI KARDEŞ KENDİ YOLLARINI ÇİZİYOR 
Aslına bakılırsa Angelina Jolie ve Brad Pitt'in altı çocuğu da en azından şu dönemde ünlü soyadlarından faydalanma girişiminde bulunmuyor. Annelerinin söylediğine göre hiçbirinin oyuncu olmak gibi bir amacı da yok.

Shiloh bir dans tutkunu.

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Oğulları Maddox ve Pax Thien, Jolie'nin bazı filmlerinde kamera arkasında yapım asistanı olarak çalışıyor.

Zahara moda tasarımcılığına meraklı.

İkizlerden Knox Leon'un tutkusunu kamuoyu henüz bilmiyor ama Vivienne Marcheline de The Outsiders adlı tiyatro eserinde annesiyle birlikte çalıştı ve yapım asistanlığı görevini üstlendi.

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Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı

Bundan birkaç yıl önce Shiloh'nun babasıyla birlikte yaşamak istediğine dair bir söylenti vardı. Ama aradan geçen zaman içinde genç kız babasının soyadını reddetmek için dava bile açtı. Pitt ise altı çocuğunu göremediği için çok üzgün. Sekiz yıl sonunda nihayete eren bu boşanma davası Angelina Jolie'yi de çok yordu. 

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Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı

18 YAŞINA GİRDİ İLK İŞ BABASININ SOYADINI REDDETTİ
Shiloh Jolie Pitt tıpkı diğer kardeşleri gibi kendi hayat yolunu çiziyor... Zaten 18 yaşına girince yaptığı ilk iş babasından gelen Pitt soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurmak oldu. Sonunda bunu da yaptı zaten.

Görünüşe göre biraz da annesi Angelina Jolie'nin gençlik yıllarını hatırlatır şekilde kendi bildiğinden şaşmayan bir genç olacak Shiloh.

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Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı

İLK FOTOĞRAFI MİLYON DOLARA SATILDI
Tam adıyla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, 27 Mayıs 2006'da Namibya'da dünyaya geldi.

Bu durum, anne ve babasının çocuklarının dünyanın farklı yerlerinde dünyaya gelmesiyle ilgili tercihlerinin bir uzantısı. Doğal olarak Shiloh, sadece ABD vatandaşı değil, dünyaya geldiği Namibya'nın da vatandaşı.

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Shiloh aynı zamanda bir döneme 'dünyanın en pahalı bebeği' olarak da damgasını vurdu. Çünkü ilk fotoğrafı için bir dergi grubu 4 milyon doların üzerinde bir para ödedi.

Bu para hayır kurumlarına aktarıldı. Yani Shiloh'nın ünlü anne ve babasının kasasına girmedi.

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Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı

Shiloh henüz bebekken anne ve babasıyla birlikte balmumu heykeli de yapıldı.

Ne babasının içini yakan özlem umurunda ne annesinin çektikleri... Paşa gönlünün sultanı

ELBİSE GİYEREK HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI
Gerçekten "kusursuz" denilecek kadar güzel bir bebek olan Shiloh kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü.

Bir dönem ağabeylerine özenip onlar gibi giyinen hatta elinde kılıçla sokaklarda gezen Shiloh, bir gün bütün dünyayı şaşkınlığı sürükledi.

Annesinin önemli rollerinden birini üstlendiği Eternals filminin, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan galalarında değişik değişik elbiseler giyerek kamera karşısına geçti.

Saçını toplayan Shiloh yüzüne yaptığı hafif makyajla da daha fazla dikkat çekti. Hatta bu galalardan birinde annesinin eski bir elbisesini bile giydi.

Ama sonra geçen yılın başlarında saçlarını kısacık kestirerek herkesi bir kez daha şaşırttı.

Görünüşe göre şimdilik saçlarını yeniden uzatmayı tercih etti.

 

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#Shiloh Jolie Pitt#Brad Pitt#Angelina Jolie

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