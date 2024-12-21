Zombi oldu kocasını yedi

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Ünlü sanatçı, rolü için makyajla zombiye dönüştürüldü. Kibariye, çekimler sırasında eşi Ali Küçükbalçık’la da eğlenceli pozlar verdi.

Şafak Sezer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı “Kutsal Damacana 5-Zombi” filminde Papaz Fikret karakteri, zombi ordusuyla savaşıyor.

Fikret’in yakasını bırakmayan İblis, bir sahnede Kibariye’nin silüetine bürünüyor. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin’in oturduğu film, 17 Ocak 2025’te vizyona girecek .