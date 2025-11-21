×
'Zıt kardeşler çok seviliyor'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 11:44

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, hem hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not alıyor. Dizide sürekli atışan iki kardeşi canlandıran Cemre Baysel (Zeynep) ve Gizem Sevim (Ebru), ekranda zıt karakterleriyle dikkat çekerken gerçek hayatta yakın bir dostluk sergiliyor.

ZIT KARAKTERLERİN ENERJİSİ

Güller ve Günahlar’da dürüst, adil ve kuralcı bir genç kadın olan Zeynep ile paragöz, patavatsız ve umursamaz Ebru’nun çatışmaları, izleyicinin en sevdiği sahneler arasında yer alıyor. Bu zıtlık, ekrana eğlenceli ve dinamik bir enerji katarken, izleyiciler ikili için “Ailemizden biri” yorumları yapıyor.

Zıt kardeşler çok seviliyor

İKİ KARDEŞ BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Set arkasındaki samimiyetleriyle de bilinen Baysel ve Sevim, bu kez sanal medyada gündeme geldi. Cemre Baysel, Instagram hesabından Sevim’le sette çekirdek yedikleri içten bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun kareye eklediği “ablasının gülü” notu, takipçilerin büyük beğenisini topladı.

Zıt kardeşler çok seviliyor

SEVGİ DOLU YORUMLAR

Paylaşımın ardından izleyiciler ikilinin dostluğunu öven pek çok yorum yaptı. Dizinin hayranları “Sahnede kavga, sette sevgi”, “Gerçek kardeş gibiler” gibi mesajlarla ikiliyi yorum yağmuruna tuttu.

Zıt kardeşler çok seviliyor

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Gizem Sevim

