Zirvenin sahibi 'İnci Taneleri' geri döndü

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Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri” ikinci sezona bomba gibi girdi.

Açılış sahnesinde Azem’in saçı sakalı ağarmış şekilde yeniden hapiste görülmesi ve “İnci Taneleri” kitabının yazarı olarak hapistekilere yaşadıklarını anlatması sosyal medyada gündem oldu. Dilber’e bıçak çeken Zahir’in de Yıldız tarafından vurulduğu bu bölüm, tüm kategorilerde reyting birincisi oldu ve zirveye yerleşti.

Kadına şiddet insanlık suçudur



Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratan senaryosuyla dikkat çeken “İnci Taneleri”nin yeni sezondaki ilk bölümü, güçlü bir sosyal mesajla ekrana geldi. Dizinin başlangıcında siyah ekran üzerinde “Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez!” yazısına yer verildi.