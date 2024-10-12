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Zirvenin sahibi 'İnci Taneleri' geri döndü

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#İnci Taneleri#Kanal D#İnci Taneleri Reyting
Zirvenin sahibi İnci Taneleri geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 08:31

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “İnci Taneleri” ikinci sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. İlk bölüm, tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.

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Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri” ikinci sezona bomba gibi girdi.

Açılış sahnesinde Azem’in saçı sakalı ağarmış şekilde yeniden hapiste görülmesi ve “İnci Taneleri” kitabının yazarı olarak hapistekilere yaşadıklarını anlatması sosyal medyada gündem oldu. Dilber’e bıçak çeken Zahir’in de Yıldız tarafından vurulduğu bu bölüm, tüm kategorilerde reyting birincisi oldu ve zirveye yerleşti.

Zirvenin sahibi İnci Taneleri geri döndü

Kadına şiddet insanlık suçudur

Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratan senaryosuyla dikkat çeken “İnci Taneleri”nin yeni sezondaki ilk bölümü, güçlü bir sosyal mesajla ekrana geldi. Dizinin başlangıcında siyah ekran üzerinde “Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez!” yazısına yer verildi.

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#İnci Taneleri#Kanal D#İnci Taneleri Reyting

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