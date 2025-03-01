Zirvenin adı Kanal D

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TÜRKİYE’NİN KANALI

Türkiye, kış mevsiminde Kanal D izledi. Soğuk günlerde evleri ısıtan yerli diziler, Türkiye’nin Kanalı’nı zirveye çıkarttı. “Uzak Şehir”, “Annem Ankara”, “İnci Taneleri” ve “Arka Sokaklar” gibi yapımlar, kanalın başarısında önemli rol oynadı.

İDDİALI YAPIMLAR

Medya, magazin ve dizi dünyasındaki güç mücadelesini konu alan “Piyasa”yı izleyiciyle buluşturan Kanal D, hafızalara kazınacak bir aşk hikayesini anlatan “Eşref Rüya” gibi iddialı yapımları da yeni dönemde ekrana taşımaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN NABZI

Kanal D; dramdan aksiyona, gerilimden komediye birçok yerli ve yabancı sinema filmini yayınlarken “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza” gibi programlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. “Kanal D Ana Haber” ve “Kanal D Haber Hafta Sonu” ile de Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutuyor.

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