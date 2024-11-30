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Zirvedekiler ödüllendirildi

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#Ödül Töreni#Nevra Serezli#Timuçin Güner
Zirvedekiler ödüllendirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 14:17

Koza Halı Open Stage Awards önceki akşam Crowne Plaza İstanbul Florya’da gerçekleşti.

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 Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen, Murat Güloğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği törende Çocuk Eğitim Derneği de desteklendi. Törende, sektörlerinin zirvedeki isimleri ödüllendirildi.

Cemil İpekçi’nin 50 yıllık kariyerinden özel seçkiler, birbirinden tanınmış mankenlerin sunumuyla da podyuma çıktı.

Kanal D’de yayınlanan Magazin D’nin yapımcısı Shine Medya Genel Müdürü Timuçin Güner, “meslek başarı ödülü”nün sahibi oldu.

Zirvedekiler ödüllendirildi

Develi restoranlarının sahibi Arif Develi’nin anısına hazırlanan “sosyal sorumlulukta öncülük ödülü” Orhan Gencebay tarafından Sevil Develi ve Nuri Develi’ye takdim edildi.

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Zirvedekiler ödüllendirildi

Cem Öğretir, “meslek başarı ödülü”nün sahibi oldu.

Zirvedekiler ödüllendirildi
 
Timuçin Güner, “meslek başarı ödülü”nü aldı.

Zirvedekiler ödüllendirildi

Müge Dağıstanlı, “meslek başarı ödülü”nü aldı.

Zirvedekiler ödüllendirildi

Cemil İpekçi

Zirvedekiler ödüllendirildi

Wilma Elles, podyumda yürüdü.

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#Ödül Töreni#Nevra Serezli#Timuçin Güner

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