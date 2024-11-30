Zirvedekiler ödüllendirildi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 14:17
Koza Halı Open Stage Awards önceki akşam Crowne Plaza İstanbul Florya’da gerçekleşti.
Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen, Murat Güloğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği törende Çocuk Eğitim Derneği de desteklendi. Törende, sektörlerinin zirvedeki isimleri ödüllendirildi.
Cemil İpekçi’nin 50 yıllık kariyerinden özel seçkiler, birbirinden tanınmış mankenlerin sunumuyla da podyuma çıktı.
Kanal D’de yayınlanan Magazin D’nin yapımcısı Shine Medya Genel Müdürü Timuçin Güner, “meslek başarı ödülü”nün sahibi oldu.
Develi restoranlarının sahibi Arif Develi’nin anısına hazırlanan “sosyal sorumlulukta öncülük ödülü” Orhan Gencebay tarafından Sevil Develi ve Nuri Develi’ye takdim edildi.
Cem Öğretir, “meslek başarı ödülü”nün sahibi oldu. Timuçin Güner
, “meslek başarı ödülü”nü aldı.
Müge Dağıstanlı, “meslek başarı ödülü”nü aldı.
Cemil İpekçi
Wilma Elles, podyumda yürüdü.