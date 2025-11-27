Zirve Eşref Rüya'nın

Haberin Devamı

EŞREF VE NİSAN GERİLDİ

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya’da Eşref, Nisan’ın kendisi yerine Dinçer’in yanında kalmayı tercih etmesi üzerine, öfkeyle evden ayrıldı. Yanlış anlaşıldığını düşünen Nisan, Eşref’le arasını düzeltmek için hemen harekete geçti. Bir yandan da Dinçer’in geçmişine dair bilgi edinmek için Dinçer’in eski asistanı Fulya’dan yardım istedi.

NİSAN’IN KISKANÇLIK KRİZİ

İçlerindeki hain konusunda kafası karışık olan Eşref, Çiğdem’e giderek ondan bu kişiyi bulmasını istedi. Eşref’e ulaşmak isteyen Nisan ise onu aradığında telefonda karşısına Çiğdem çıktı. Çiğdem’in Eşref’in telefonunu açmasına bozulan Nisan, kıskançlıktan deliye döndü.

DÖRTLÜ EFKÂR DAĞITTI

Dinçer’in yanında kendisini madara ettiği için Nisan’dan ayrılan Eşref’in efkâr dağıttığı mekana giden Gürdal, Müslüm ve Faruk Eşref’e destek oldu. Ekip, Müslüm Baba’nın “Seni Yazdım” adlı eserini söyledi.

EŞREF, KADİR’İN ORTAĞININ İZİNE ULAŞTI

Tufan’ı yakalayan Eşref, onu konuşturarak Kadir’in ortağının hala hayatta olduğunu öğrendi. Kadir’in ortağına ulaşmak isteyen Eşref, onun İtalyanlarla yapacağı sevkiyatın peşine düştü. Sığınağa giden Eşref, Kadir ve Dinçer’i elinden kaçırsa da Dinçer’in ardında bıraktığı bir gazete küpürüyle aslında Kadir’in ortağının geçmişiyle bağlantılı olduğunu fark etti.

ŞÜPHELER NİSAN ÜZERİNDE TOPLANDI

Öte yandan Irmak, Gürdal, Müslüm ve Faruk, muhbiri ortaya çıkarmak için harekete geçti. Şüphelendikleri isimlere küçük bir oyun kurarak her birine farklı bilgiler verdi. Tufan’ın saklandığı depoya polisler baskın yapınca tüm oklar bu kez Nisan’a çevrildi. Nisan’ın muhbir olabileceği ihtimali Eşref’i derinden sarstı. Doğruları öğrenmek isteyen Eşref, soluğu Nisan’ın kapısında aldı.

EŞREF RÜYA RAKİP TANIMIYOR

Eşref Rüya, Tüm Kişiler’de 8.77 izlenme oranı ve 24.29 izlenme payıyla kıyasıya rekabetin yaşandığı çarşamba ekranında rakip tanımadı. Üç kategorinin de birincisi olan yapım, AB’de 8.07 izlenme oranı, 24.93 izlenme payı, 20+ABC1’de 9.16 izlenme oranı, 25.05 izlenme payı alarak zirvedeki yerini korudu.

