Zindan Adası filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Zindan Adası oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Zindan adası filmi 2010 yılında gösterime girmiş bir filmdir. Film 2009 yılında çekilmiştir. ABD merkezli olan bu film aynı zamanda ödül almış bir filmdir. Gerilim gizem alanında çekilmiş olan Zindan Adası filmi Shutter Island romanından uyarlanmıştır. Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ise filmin başrolünde yer almaktadır.

Zindan Adası Filminin Konusu Nedir?

Tedy Daniels ve Chuck Aule adında iki polis memuru bir akıl hastasının hastaneden kaçması üzerine bu olayı soruşturmak amacı ile akıl hastanesine giderler. Fakat başlarına geleceklerinden habersizlerdir. Tedy Daniels ve Chuck Aule Shutter Adası'nda esrarengiz olaylarla karşılaşırlar. Soruşturmayı başlattıklarında işler çığrından çıkarcasına olaylar tersi yönde gelişir. Bu olaylar neticesinde soruşturmanın nihayeti de olumsuz yönde etkilenir. Rüya ve gerçeklik arasında geçen bir takım tuhaf olaylar neticesinde gerilim dolu dakikalar yaşanacaktır.

Akıl hastanesinde hastaları aramaya gelen bu iki polis adaya ayak bastığı ilk günden itibaren başlarına olaylar gelmeye başlar. İlk olarak şiddetli bir fırtına ve kasırga ortaya çıkar. Bu hastaları aramak isteyen polislerin işi iyice zorlaşmıştır. Doğaüstü güçler de polislerin işlerine etki edecektir. Soruşturma derinleştikten sonra ise polis Teddy büyük korkuları ile yüzleşmek durumunda kalmıştır.

Zindan Adası Filminin IMDb Puanı Kaçtır?

Zindan Adası filminin IMDb puanı 8.2'dir.

Zindan Adası Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Leonardo DiCaprio: Teddy Daniels

2) Mark Ruffalo: Chuck Aule

3) Ben Kingsley: Dr. Cawley

4) Max von Sydow: Dr. Naehring

5) Michelle Williams: Dolores

6) Emily Mortimer: Rachel 1

7) Patricia Clarkson: Rachel 2

8) Jackie Earle Haley: George Noyce

9) Ted Levine: Warden

10) John Carrol Lynch: Deputy Warden McPherson

11) Elias Koteas: Laeddis

12) Robin Bartlett: Bridget Kearns

13) Christopher Denham: Peter Breene

14) Nellie Sciutto: Nurse Marino

15) Joseph Sikora: Glen Miga

Zindan Adası Yönetmeni Kimdir?

Zindan Adası filminin yönetmeni Martin Scorsese'dir.

Zindan Adası Yapımcısı Kimdir?

Zindan Adası filminin 4 tane yapımcısı vardır. Bunlar;

- Martin Scorsese

- Mike Medavoy

- Brad Fischer

- Arnold Messer

Zindan Adası Senaristi Kimdir?

Zindan Adası filminin iki tane senaristi ardır. Bunlar;

- Laeta Kalogridis

- Dennis Lehane

Zindan Adası Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Zindan Adası filminin bütçesi toplam 80 milyon dolardır. Filmden elde edilen hasılat ise 294.512.834 dolardır.