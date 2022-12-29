Zeynep'ten Doruk'u yıkan hamle

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

HESAPLAŞMA ZAMANI

Türkan, yıllar sonra bulduğu Müjgan'ın yalnız olmasını fırsat bilerek ona saldırdı

Ben bugün için 20 yıl bekledim, kimse seni elimden alamaz.

SİTARE HAREKETE GEÇTİ

İkilinin kavgası ofisi ayağa kaldırdı. Kilitli kapıları açmak ise Sitare'ye düştü.

O KADIN MELEK

Mine, Ozan'ın yılbaşı çekiminin kamera arkası görüntülerine ulaşmaya çalıştığını Doruk'a söyledi.

Türkan'ı sıkıştıran Fevzi, Müjgan'ın Zeynep'in annesi Melek olduğunu öğrendi.

Haberin Devamı

'EVET SENDEN BİR ŞEYLER SAKLIYORUZ'

Cesaretini toplayarak Sitare'nin karşısına çıkan Zeynep, ona 'Benden ne saklıyorsunuz?' diye sordu.

Sitare her zamanki gibi ustaca bir mavera ile bütün suçu Doruk'un üzerine attı.

OZAN, GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

IT ile işbirliği yapan Ozan, istediği görüntülere ulaştı.

Sitare ile şiddetli bir tartışma yaşayan Ozan, görüntüleri de alarak Zeynep'in evine gitti. Sitare, Doruk ve Zeynep'in görüntülerini ailesine izletmekte kararlı olan Ozan'ı son anda durdurdu.

Doruk ile Müjgan'ın yemek çıkışı çekilen fotoğraflarını gören Zeynep, bir kez daha yıkıldı.

Fotoğrafları görenler arasında Kadir de vardı. Fotoğraftaki kadının saçlarını Melek'e benzeten Kadir'e Türkan, hayatını kabusa çeviren o geceyi hatırlattı.

SİTARE'YE TEHDİT

Sitare'nin baskılarından sıkılan Melek, sonunda resti çekti: Benim ayağıma taş değerse, birlikte düşeriz...

Haberin Devamı

İşten çıkarıldığını öğrenen Fevzi de Sitare'yi tehdit etti.

KADİR YAKALANDI

Nimet, sevgilisini görmek için annesiyle kavga ederek evden çıktı. Kadir'i kurye olarak kullanan Mesut, onu göremeyince sinirlendi.

Mesut'un verdiği paketi her şeyden habersiz bir şekilde taşıyan Kadir, polise yakalandı.

ZEYNEP'TEN DORUK'U YIKAN HAMLE

Doruk'a her geçen dakika biraz daha bilenen Zeynep, yılbaşı partisinde ondan intikamını aldı.

Doruk'u görmezden gelen Zeynep, Ozan'ı öperek ilişkisini ilan etti.

O KIZ'IN 16. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN