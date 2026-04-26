×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Zeynep ve Serhat'ın Kader çıkmazı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 10:56

Kanal D'nin sürükleyici dizisi Güller ve Günahlar'da; Kader, Zeynep ve Serhat'ı yol ayrımına getirdi! Serhat'ın Zeynep'i kucakladığı ve öptüğü sahnelerle mest olan izleyiciler, bölüm finalinde soğuk duş etkisi yaşadı. Berrak'ın yaptığı, "Serhat'ı bırak, Kader'i al" teklifi Zeynep'in kafasını karıştırdı. Zeynep, teklifi Serhat'la paylaşıp henüz karar vermediğini söyleyince ikili arasında ipler koptu. Serhat'tan gelen "Ayrılalım" teklifi sadece Zeynep'i değil ekran karşısındakileri de şoke etti.

Haberin Devamı

GİZEMLİ MEKTUP ENDİŞELENDİRDİ

Güller ve Günahlar'da gerilim, Zeynep'e gelen gizemli mektupla yeni bir boyuta taşındı. Zeynep ve kardeşi Ebru'yu endişelendiren mektup sonrası, "Zeynep'in korktuğu kişi kim?" sorusu sanal medyada gündem oldu. Azra'nın, Cihan'ın kendisine yaptıklarını ona birebir yaşatması da sanal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, "Cihan bunu hak etti" diye Azra'ya hak verenler ile "Azra'nın Cihan'dan ne farkı kaldı?" görüşünü savunanlar olmak üzere ikiye bölündü.

CUMARTESİ EKRANININ GÜLÜ

Serhat ve Can'ın kurdukları zekice planla Nejat ve Pelin'i tuzağa çektikleri Güller ve Günahlar, birinciliklerine bir halka daha ekledi. Sevilen dizi Tüm Kişiler'de 7,49 izlenme oranı ve 22,30 izlenme payıyla ilk sırada yer aldı. AB'de izlenme oranı 5,43, izlenme payı 19,17 olarak kayıtlara geçti. 20+ABC1'de ise fenomen yapım 6,68 izlenme oranı ve 20,52 izlenme payı ile günü tamamladı.

Haberin Devamı

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

 

 

