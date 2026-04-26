Zeynep ve Serhat'ın Kader çıkmazı!

GİZEMLİ MEKTUP ENDİŞELENDİRDİ

Güller ve Günahlar'da gerilim, Zeynep'e gelen gizemli mektupla yeni bir boyuta taşındı. Zeynep ve kardeşi Ebru'yu endişelendiren mektup sonrası, "Zeynep'in korktuğu kişi kim?" sorusu sanal medyada gündem oldu. Azra'nın, Cihan'ın kendisine yaptıklarını ona birebir yaşatması da sanal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, "Cihan bunu hak etti" diye Azra'ya hak verenler ile "Azra'nın Cihan'dan ne farkı kaldı?" görüşünü savunanlar olmak üzere ikiye bölündü.

CUMARTESİ EKRANININ GÜLÜ

Serhat ve Can'ın kurdukları zekice planla Nejat ve Pelin'i tuzağa çektikleri Güller ve Günahlar, birinciliklerine bir halka daha ekledi. Sevilen dizi Tüm Kişiler'de 7,49 izlenme oranı ve 22,30 izlenme payıyla ilk sırada yer aldı. AB'de izlenme oranı 5,43, izlenme payı 19,17 olarak kayıtlara geçti. 20+ABC1'de ise fenomen yapım 6,68 izlenme oranı ve 20,52 izlenme payı ile günü tamamladı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.