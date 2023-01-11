Zeynep o gece yaşananları öğrendi, dünyası başına yıkıldı!

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Evde unuttuğu telefonunu Zeynep'e götürmek için ajansa giden Kadir, Melek ile karşılaştı. Israrla Kadir'i tanımadığını söyleyen Melek, taciz edildiğini söyleyerek etraftakilerden yardım istedi.

Yaşananlar Kadir'i yılar önce yaşadığı o korkunç geceye götürdü.

Kadir'i kalabalığın ortasından Doruk kurtardı.

Toplantı odasındaki kişinin Ozan olduğunu sanarak birlikte geçirdikleri geceyi soran Zeynep, karşısındakinin Doruk olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Doruk, Zeynep'e "Keşke dün gece sevgiline diğer sevgilini sorsaydın." dedi.

Zeynep, Ozan'a onun evinde geçirdiği ve hatırlamadığı o geceyi sordu. Ozan ise "Sen çok mu film izliyorsun? Beni neyle suçluyorsun? Gazozuna ilaç mı atmışım?" diyerek Zeynep'e bağırdı.

Haberin Devamı

Zeynep'in yaşananları hatırlamadığından emin olan Ozan, ona birlikte olduklarını söyledi.

Dün gece kendini bana bıraktın. İkimiz de aynı şeyi istedik, istediğimiz gibi yaşadık. Hatırla!

Ağlama krizine giren Zeynep "Ben bunu istemiş olamam, sebible birlikte olmuş olamam" dedi.

Kendisini çaresiz hisseden Zeynep, yaşadıklarını bir çırpıda Müjgan'a anlattı.

ZEYNEP'E BEKLENMEDİK DESTEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zeynep'in telefonunun Doruk'un arabasında olduğunu öğrenen Ozan, onu çileden çıkaracak bir hamle yaptı.

Ozan'ın Zeynep ile birlikte olduğunu öğrenen Sitare, çılgına döndü.

Hani sen seni istemeyen bir kadınla birlikte olacak kadar şerefsiz değildin... Öyle demiştin!

Ozan'ın sözleri, diline geleni sayan Sitare'yi gerçeklerle yüzleştirdi.

O KIZ BANA ANNE DİYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ozan, Doruk'tan aldığı telefonu vermek için Zeynep'in evine gitti. Sitare, Ozan'ı arayarak Zeynep'in evinden hemen çıkmasını söyledi.

Haberin Devamı

Zeynep Ozan'ın peşinden giderek ona inanmadığını haykırdı. Ozan, "Sen benim sarhoşluğumu kullandın. Rıza gösteremediğim zayıf bir anımdan faydalandın" diyen Zeynep'e "Ben de rızan vardı diyorum. Hadi ispatla." karşılığını verdi.

Kadir, Melek'i bir kez daha görme umudu ile ajansa gitti. Kardeşinin kimseye haber vermeden evden çıktığını fark eden Türkan, panik oldu.

Ajansa giden Sitare, Zeynep ile karşılaştı. Zeynep "Benim size o kadar çok ihtiyacım var ki..." diyerek Sitare'nin boynuna sarıldı.

Zeynep başa çıkmaya başaramadığı durumu Sitare'ye anlattı. Sitare, Zeynep'e Ozan konusunda net bir tavır alacağını söyledi: Unutma ben sadece senin arkandayım!

Haberin Devamı

Fevzi'yi Kadir ile konuşurken gören Müjgan ona hesap sordu. Fevzi ise Kadir'in kayınbiraderi olduğunu söyledi.

Sitare'nin arkasından çevirdiği işlerin kısmende olsa farkına varan Müjgan, Fevzi ile iş birliği yaptı.

FEVZİ'DEN ÇİFT TARAFLI AJANLIK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Doruk, borç batağındaki şirketi kurtarmanın tek yolunun yeni bir ortak bulmak olduğunu söyledi. Küçülmeye gideceklerini söyleyen Doruk, bazı çalışanlar ile vedalaşacaklarını açıkladı.

Sitare'nin Zeynep yüzünden kendisini gözden çıkardığını düşünen Mine, intikam için Kadir'in uyuşturucu kuryeliğinden gözaltına alındığı haberini gazetelere verdi.

Haberin Devamı

MİNE, KADİR'İ TUTUKLANMA OLAYINI BASINA SIZDIRDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İnternet sitelerinde babasıyla ilgili haberleri gören Zeynep, Sitare ve Doruk'a kaderine razı olduğunu ve ajans için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sitare, Mine'ye 'Müjgan görmeden haberlerin yayından kaldırılması' talimatını verdi.

Doruk, bütün çalışanlarını toplayarak onlara küçülmeye gideceklerini açıkladı.

DORUK'TAN AJANSLA İLGİLİ ŞAŞIRTAN KARAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aramızda yaptığımızın uzun görüşmelerden sonra bize en çok müşteriyi getiren iki arkadaşımız hariç, iki aşık olan Ozan Mert ve Zeynep Çetin dışında kalan tüm arkadaşlarımız için değerlendirmeye gideceğiz.

Dizinin final sahnesinde;

Haberin Devamı

Çıkan haberleri okuyan Müjgan, Sitare'nin bütün engellemelerine rağmen Zeynep'in kendi kızı olduğunu öğrendi.

MELEK, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN