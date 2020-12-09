MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZeynep Kumral’dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne
GeriTelevizyon Zeynep Kumral’dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Zeynep Kumral’dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeynep Kumral’dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Zeynep Kumral, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hemen ertesinde oynadığı bir sahneyle yürekleri yaktı. Kumral’ın “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteri, sevdiği adam tarafından öldürüldü. O sahne sosyal medyada olay yarattı.

Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hemen ardından yayınlanan bölümünde çok ses getiren bir sahneye yer verdi. Dizinin en sevilen karakterlerinden Müjgan, yıllardır âşık olduğu ancak kavuşamadığı Burhan tarafından öldürüldü. Burhan önce sevdiği kadını kalbinden vurdu, sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.
SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI
Müjgan’ı canlandıran Zeynep Kumral’ın kadına yönelik şiddeti yeniden gündeme getiren o sahnedeki performansı sosyal medyada olay yarattı. Yürekleri yakan sahneyi izleyenler, Kumral’ın başarılı oyunculuğuna övgü dolu yorumlar yağdırdı. Kumral’ın diziye veda etmesini istemeyenler, ünlü oyuncuya mesaj üstüne mesaj attı. İşte o mesajlardan birkaçı:
“Ah Müjgan! Sonun böyle olmamalıydı.”
“Lütfen rüya olsun.”
“Zeynep Hanım, Müjgan Abla olarak beni çok ağlattınız. Bu kadar mı gerçekçi oynanır! Bitirdiniz bizi.”
“Müjgan bizi bırakıp gitmeyecek değil mi?”
“Bizi çok ağlattınız.”
“Ne olur ölmeyin, bizi bırakıp gitmeyin.”

Zeynep Kumral’dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle