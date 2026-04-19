Cumartesinin vazgeçilmezi... Zeynep, Kader'i seçti!

PELİN DEŞİFRE OLDU

Gerilim ve duygu fırtınasının hiç dinmediği Güller ve Günahlar'da Zeynep ve Kader'in kaçış macerası karakolda sona erdi. Bölüm finaline damga vuran an ise Pelin'in deşifre olması oldu. Serhat, Azra'nın Cihan'la ilgili anlattıklarının ardından parçaları birleştirdi. Kader'e Pelin'in fotoğrafını göstermesiyle birlikte tüm taşlar yerine oturdu. Bu gelişme, Serhat'ın Nejat'ın oyununu bozmak adına atacağı adımlar noktasında izleyicileri heyecanlandırdı.

CUMARTESİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Güller ve Günahlar, soluksuz izlenen bölümüyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi. Sevilen yapım, Tüm Kişiler'de 8,61 izlenme oranı ve 23,98 izlenme payına ulaştı. AB grubunda ise 6,55 izlenme oranı ve 21,82 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 reytinglerinde yakaladığı 7,36 izlenme oranı ve 21,62 izlenme payıyla tüm kategorilerde günü birinci tamamladı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.