Zeynep, hayatının sınavını veriyor!

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Kadir, Zeynep için iyi bir baba olmak ister. Kendi sorununu tam olarak algılayamasa da Zeynep için yeterli olmadığını düşünür. Zeynep'in ise sınavı yeni başlayacaktır. Ozan ve Sitare'nin ifşa oyunu Zeynep'i zor bir durumun içine sokar. Bir taraftan babasıyla ilgili sorunlarla boğuşurken bir taraftan yediği yaftayı üzerinden atmaya çalışacaktır.

O Kız yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

İLK BÖLÜMÜYLE ZİRVEDE

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizi, yayınlanan ilk bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Güçlü senaryosu, farklı hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla ilk bölümden izleyicinin gözdesi olmayı başaran dizi çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi olarak zirveye oturdu.

Haberin Devamı

Sosyal medyada herkes O Kız’ı konuştu….

O Kız ekrana gelen ilk bölümü ile sosyal medyada da oldukça konuşuldu. TT listesine üst sıralardan giriş yapan dizi, uzun süre gündemde kaldı. Oyunculuk performansı ile seyirciden tam not alan Erkan Petekkaya ise gece boyunca TT listesinde yer aldı.

O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

BU SAHNE ÇOK KONUŞULDU:Senin kızın olsa ne yapardın?

O Kız 21 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümde Zeynep, halasına serzenişte bulunuyor!

Ozan ile yaşanan o sıkıntılı gecenin ardından Zeynep çok üzgündür. Türkan yeğenine bu olayı saklaması için uyarıda bulunur. Ancak Zeynep'in de halasına söyleyeceği birkaç sözü vardır. Tekrar oraya gitmek istemeyen Zeynep, Türkan'ı oldukça utandıracak bir söz söyler.