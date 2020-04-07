Zeynep Ergül olayı Müge Anlı tekrarıyla yeniden gündemde – Zeynep Ergül kimdir?

2017'de öldürülen Mehmet Elbay cinayeti Zeynep Ergül'ün Müge Anlı'ya katılmasıyla aydınlatılmıştı. Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Kızının kendisini beğenmediği için kaçtığını söyleyen Zeynep Ergül'ün evini gören Müge Anlı ve ekran karşısındakiler büyük bir şaşkınlık yaşadı, çocukları için dilendiğini, yardım aldığını söyleyen üç katlı villa tipi evi şüpheleri artırdı.

Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili daha önce yayına katıldığı belirlenen Zeynep Ergül'ün çelişkili ifadeleri hem Müge Anlı'yı hem de seyircileri çileden çıkarttı. Sorulan her soruya "Bilmiyorum" yanıtını veren ancak çevresindeki insanlara Mehmet Elbay'ı abisinin öldürdüğünü söylediği iddia edilen Zeynep Ergül'ün sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

'Mehmet Elbay'ı ağabeyim öldürdü'



Daha sonra canlı yayına bağlanan bir seyircinin Zeynep Ergül'ü Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde gördüğünü söylemesi ise programa bomba gibi düştü:

"Ben Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde bu bayanı gördüm. Her hafta hapiste olan eşine görüşe geliyor. Kadınlarla konuşurken, abisi için ‘Abim Müge Anlı’ya çıktı. O adamı (Mehmet Elbay) öldürdü ve kuyuya attı, konuyu da kapattı' dedi. Hatta cezaevine girmiş kendisi, onu da söyledi. 6 ay cezaevinde yattığını dile getirdi. Kendisine tacizde bulunan bir adamı yaralamaktan 6 ay cezaevinde kaldığını bize anlattı."

Kuyuya attıktan sonra asitle yok mu ettiler?

Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'e ne olduğunu ısrarla bilmediğini söyleyen Zeynep Hanım'ın hakkında kan donduran iddialar öne sürüldü. Müge Anlı bir çok kişinin kendilerine ulaştığını ve Zeynep Hanım'ın insanlara Mehmet Muharrem Elbay'I kuyuya attıktan sonra asitle yok ettiklerini söylediğini belirtti.

Zeynep Ergül ifadesi alınmak üzere götürüldü

Gaziantep'de gerçekleşen olayda Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu.Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Mehmet Muharrem Elbay'ın ağabeyi tarafından öldürülerek kuyuya atılıp asitle yok edildiğini söylediği bilgisi yayına taşınmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere Zeynep Ergül'ü evinden alarak karakola götürdü.

Ailenin gelini anlattı

Zeynep Ergül'ün kardeşinin eşi olan Hatice Ergül, canlı yayında her şeyi itiraf etti. Mehmet Muharrem Elbay’ın öldürüldükten sonra üç parçaya ayrıldıklarını söyleyen Hatice Ergül, Ergül Ailesi’nin Kuran-ı Kerim'e el basıp olayın kendi aralarından çıkmaması için yemin ettiklerini açıkladı. Olayı anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Hatice Ergül, “Neden sustuğu” sorusu üzerine kendisinin de tehdit edildiğini ifade etti.

Tutuklandılar

Ortaya çıkan ayrıntılar ardından Gaziantep Emniyetinin başlattığı operasyon sonucu savcılık, cinayetle ilgili Cahit Ergül, ağabeyi Mustafa Ergül, bir başka suçtan cezaevinde olan Ercan Bozkurt ve diğer zanlı Ercan M'nin, Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde canavarca hislerle ve tasarlayarak öldürme suçlarını işlediklerine kanaat getirerek, tutuklu yargılanmalarına karar kıldı.

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül, Müge Anlı'da ortaya çıkan diğer detayların ardından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Böylece Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi.

İtiraf etti

Ercan'ın Bozkurt'un mahkemede savcılığa verdiği ifadeyle cinayetin detayları ortaya çıktı.

Ercan Bozkurt'un ifadesine göre; Cahit Ergül, bağ evini Mehmet Muharrem Elbay'ın üstüne geçirdikten sonra bir türlü geri alamadı. Ergül ailesi, babalarından kalan bu evi, kaybetmemek için kendi aralarında konuşmaya başladılar.