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Zeynep Demirel'den sosyal medyada hamilelik günlüğü

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#Volkan Demirel#Zeynep Demirel#Hamile
Zeynep Demirelden sosyal medyada hamilelik günlüğü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:04

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’le evli olan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Demirel hamileliğinin ilk haftalarında yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlattı.

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Instagram hesabından yayınladığı videoyla hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşacağını duyuran Demirel, “15’inci haftaya giriş yaptım. Her hamileliğimde bana hayatı zehir eden bulantılarım son iki-üç haftadır bitti. İlk 3 ay verdiğim 4 kiloyu son 3 haftada +3’le geri aldım. İlk hamileliğinde 30 kiloya yakın, 2’ncisinde 25 kiloya yakın kilo alan birisi olarak bu defa hedefim 12-15 kilo. Ama diyet zaten yapabilen biri değilim, iştahım da açıldı. Mecbur hareket ve spora devam. Bu defa fazla kilo almak istemememin sebebi fazla kilonun son aylar çok kemik ağrısı yapması ve anne ile bebeğe bir yararı olmaması” ifadelerini kullandı.

Zeynep Demirelden sosyal medyada hamilelik günlüğü

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#Volkan Demirel#Zeynep Demirel#Hamile

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