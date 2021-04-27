Zeynep Can karakteri Hekimoğlu’ndan ayrıldı mı? Damla Colbay kimdir?

Kanal D’nin sevilen dizisi “Hekimoğlu”nda Zeynep Can karakterini canlandıran Damla Colbay diziye veda etti.



Setteki son gününde ekiple vedalaşan Colbay duygusal anlar yaşadı. O anların videosunu rol arkadaşı Kaan Yıldırım çekti. “Üzdüysem, kırdıysam affedin. Hakkınızı helal edin” diyen Damla Colbay’ı Yıldırım, “Güzel insan yolun açık olsun” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.



Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

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