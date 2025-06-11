Zeybek denince Eşref Tek! 'Bu dünyada aşka yer yok'

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Son bölümde birbirlerine teslim olan Eşref ve Nisan'ın aşk hesaplaşmasına sahne olacak dizide, Eşref'in Nisan gözlerinin içine bakarak zeybek oynadığı anlarda ekranda romantizm fırtınası esecek.

EŞREF VE NİSAN AŞK ÇIKMAZINDA

İddialı oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen Eşref Rüya'da, Nisan'ı öpen Eşref, tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de hayal kurmaktan kendini alamayacak.

Rüya'dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içinde olan Eşref, Nisan'a ne kadar değer verdiğini anlatmaya çalışacak.

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Korkularıyla yüzleşen Nisan'ın sürpriz çıkışıyla kendini aşk çıkmazında bulacak olan Eşref'in başına gelenlerse tüm dengeleri alt üst edecek.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.