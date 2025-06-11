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Zeybek denince Eşref Tek! 'Bu dünyada aşka yer yok'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 10:41

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan ve romantizm yüklü bir bölümle ekrana gelecek.

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Son bölümde birbirlerine teslim olan Eşref ve Nisan'ın aşk hesaplaşmasına sahne olacak dizide, Eşref'in Nisan gözlerinin içine bakarak zeybek oynadığı anlarda ekranda romantizm fırtınası esecek.

Zeybek denince Eşref Tek Bu dünyada aşka yer yok

EŞREF VE NİSAN AŞK ÇIKMAZINDA

İddialı oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen Eşref Rüya'da, Nisan'ı öpen Eşref, tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de hayal kurmaktan kendini alamayacak.

Rüya'dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içinde olan Eşref, Nisan'a ne kadar değer verdiğini anlatmaya çalışacak.

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Zeybek denince Eşref Tek Bu dünyada aşka yer yok

Korkularıyla yüzleşen Nisan'ın sürpriz çıkışıyla kendini aşk çıkmazında bulacak olan Eşref'in başına gelenlerse tüm dengeleri alt üst edecek. 

Tims&B imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

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