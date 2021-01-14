Zerrin Tekindor kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor kadrosuna katıldı

Zerrin Tekindor ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Usta oyuncu Zerrin Tekindor, her hafta perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisine Vuslat karakterine ile katılıyor. Vuslat,asil ve soğuk bir kadın olmanın yanı sıra Ezo'yu yıllardır uzaktan takip ediyor. İşte 1964 yılında dünyaya gelen ve Aşkı Memnu, Kuzey Güney, Kara Sevda gibi başarılı yapımlarda rol alan usta oyuncunun hayatı

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır.

Çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır. Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu vardır.

OYNADIĞI DİZİLER

Cafe Casablanka

Mars Kapıdan Baktırır

Aşk-ı Memnu, Deniz de Courton - 2008-2010

Yaprak Dökümü, Gişe Memuru (Konuk Oyuncu) - 2010

Kuzey Güney, Gülten Çayak - 2011-2013

Kurt Seyit ve Şura, Yazar - 2014

Kara Sevda, Leyla Acemzade - 2015-2017

Şahin Tepesi, Tuna Akdora - 2018