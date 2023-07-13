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Zerrin Özer: Z kuşağı ile tanışmak istiyorum

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#Zerrin Özer#Hayrettin Güneş#Mustafa Arapoğlu
Zerrin Özer: Z kuşağı ile tanışmak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 13:16

ZERRİN Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan “Basit Numaralar” şarkısını Grand Müzik etiketiyle 4 Ağustos’ta yayınlayacak.

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Şarkının klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. Özer, video çekimlerinde yeni şarkısı için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi. Sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni bir tarz ve yeni bir Zerrin Özer’le 4 Ağustos’ta müzikseverlerin karşısında olacağım. Bu dahil olmak üzere bir sonraki şarkılarımla Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım. Herkese hitap etmek istiyorum. Buradan mutluluğumu da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. İçim kıpır kıpır.”

 

 

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#Zerrin Özer#Hayrettin Güneş#Mustafa Arapoğlu

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