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Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: 'Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum'

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#Jennifer Garner#Ben Affleck#Jennfier Lopez
Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 12:40

Ünlüler dünyasındaki boşanmaları bilirsiniz... Çiftlerin evliliği yolun sonuna geldiğinde yuvalar dağılır. Genellikle de bir taraf, boşandığı eşine aylarca hatta bazıları yıllarca konuşulacak şekilde yüksek miktarda nafaka verir, tazminatlar öder. Hatta bu şekilde boşandıktan sonra zengin olan birçok örnek de var.

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Ama ikisi de ünlü olan üç çocuklu çiftin boşanması pek böyle olmadı.

Bir ihanet yüzünden yuvaları yıkıldıktan sonra ikisi de kendi yollarına gitti. Sonradan çok iyi arkadaş ve birbirlerine kötü gün dostu olsalar da ilk zamanlar öyle değildi.

İşte meslektaşı olan kocasından boşandığında da ünlü oyuncu büyük bir paniğe kapıldı. Parasız kalmaktan, iş bulamamaktan, çocuklarına bakamamaktan korktu.

Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum

ÜÇ ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMAK İSTEDİ
Bu ünlü oyuncu son dönemde Jennifer Lopez ile boşanmasıyla gündemde olan Ben Affleck'in bir önceki karısı Jennifer Garner.

Garner ile Affleck, 2005 ile 2018 arasında bir evlilik yaptı. Affleck, üç çocuğunun dadısıyla karısını aldatınca yuvaları dağıldı. Üç yıl sonra resmen boşandılar.

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54 yaşındaki Garner, Emma Grede'in hazırladığı Aspire adlı podcast yayınında Ben Affeck ile boşandığı ilk dönemde yaşadıklarını anlattı.

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MADDİ KAYGILAR YAŞADI
Garner, kocasından boşanma sürecinde hem maddi durumu hem de kariyeri konusunda ciddi kaygılar yaşadığını itiraf etti.

Onu en çok zorlayan konulardan biri de o sırada küçük olan üç çocuğunun bakımı oldu. Onlara kendisi bakmak isteyen Garner, bu yüzden kariyerine ara verdi.

Çocukları uğruna bunu yapmasına rağmen sonrasında bir daha mesleğine dönüp dönemeyeceği korkusu da hep yüreğini kemirip durdu.

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HAYATINDA İLK KEZ PARASIZ KALMA KORKUSU HİSSETTİ
Programda anlattığına göre Garner hayatında ilk kez o zaman parasız kalma korkusu hissetti.

Bir an durup düşündüm... Kendime bakmak zorundayım, çocuklarıma bakmak zorundayım... Büyük bir boşanma tazminatı da almamıştım" dedi.

Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum
Aklının bir köşesinde mesleğine dönme olsa da bu konuda da çekinceleri ve korkuları vardı. Bunu da Hollywood'daki yaş ayrımcılığına bağladı.

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Garner, “Bu sektör, yaşınız ilerledikçe sizin daha fazla kazanmanızı sağlayan bir alan değil. Daha ne kadar süre çalışabileceğimi bilmiyordum" diye konuştu Garner.

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Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum

BOŞANMAK ROL SEÇİMLERİNİ ETKİLEDİ
Garner, Ben Affleck ile boşandıktan sonra çocuklarına bakarken fırsat buldukça kariyerine de odaklandı. Ama bu konuda belli ölçütleri vardı.

Çocuklarından uzun süre ayrı kalmasını gerektiren rolleri geri çevirdi. Los Angeles dışında çekilen yapımlarda oynamadı.
Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum
Jennifer Garner, boşandıktan sonra Hollywood hayat standartlarını koruyup koruyamayacağını da çok düşündü.

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"Ünlü olmaktan bir anda vazgeçmeniz mümkün değil. Bir yandan da hayat pahalı ve bunu hesaplamanız gerekir. İnsanların sizi tanıyor olması bütün ihtiyaçlarınızın başkaları tarafından karşılandığı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

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Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum

BOŞANANA KADAR PARAYI HİÇ KAFASINA TAKMIYORDU
Boşanana kadar para konusunda hiç kafa yormadığını söyleyen Jennifer Garner, Ben Affleck'ten ayrılınca bu yüzden de endişeye kapıldı.

Artık çocuklarıyla kurduğu ailenin mali kontrolü de onun elindeydi.

Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum

Affleck ile Garner'ın en büyük çocuğu Violet, önceki yıl üniversiteye gitmek için evden ayrıldı.

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Ama sonrasında durumu toparladı. Farklı alanlara yatırım yaptı.

2017 yılından bu yana bebek ve çocuklara yönelik organik gıda şirketi olan Once Upon a Time'ın kurucu ortaklarından Garner. Zaman içinde de bu alanda hatırı sayılır bir kar elde etti.

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Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse... Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra bir yapım şirketinin de ortağı olan Ben Affleck'in toplam serveti 200 milyon dolar. Jennifer Garner'ın ise 80 milyon dolar serveti var.
Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum

DADIYLA İHANET EVLİLİĞİ BİTİRDİ
Jennifer Garner ve Ben Affleck, 2000 yılında Pearl Harbor filminin setinde tanıştı. Eski çift 2005 yılında evlenmişti.

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Çift, 10 yıllık evliliğin ardından 2015 yılında ayrılık kararı aldıklarını açıklamış, boşanmaları ise 2018 yılında resmen sonuçlandı.

Artık çok iyi dost ve dert ortağı olan Garner ile Affleck'in 20 yaşında Violet, 17 yaşında Seraphina ve 13 yaşında Samuel adında üç çocuğu bulunuyor.

Evliyken kocası sayesinde para konusunu hiç kafasına takmıyordu: Boşanınca üç çocuğumla bir başıma parasız kalmaktan korktum
Eski çiftin en küçük çocuğu bile annesinin boyuna yetişti.

Garner, evlilik döneminde Elektra (2005), Juno (2007) ve Dallas Buyers Club (2013) gibi yapımlarda rol almasına rağmen, çocuklarının küçük olduğu yıllarda kariyerini ikinci plana atmıştı.

Boşanma sürecinde Miracles from Heaven (2016) ve Love, Simon (2018) projelerinde yer alan oyuncu, sonrasında Wonder Park (2019), The Adam Project (2022), Deadpool & Wolverine (2024) ve The Five-Star Weekend (2026) gibi yapımlarla kariyerini sürdürdü.

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