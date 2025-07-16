BabasÄ± servetini hayÄ±r kurumlarÄ±na daÄŸÄ±tacak... Milyarderin kÄ±zÄ± bir deÄŸil iki iÅŸte birden Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

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Milyonlarla hatta bazen milyarlarla oynayan babanÄ±z size en lÃ¼ks otomobilleri alÄ±r, en moda kÄ±yafetleri giymenizi saÄŸlar... DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel yerlerini gezip keyfini Ã§Ä±karÄ±rsÄ±nÄ±z.

Ä°lk anda "zengin ailenin Ã§ocuÄŸu" denildiÄŸinde akla bunlar geliyor.

Peki ama gerÃ§ekten Ã¶yle mi?

Hemen sÃ¶yleyelim her zaman deÄŸil...

VarlÄ±klÄ± insanlarÄ±n bazÄ±larÄ± elbette belli bir yaÅŸa gelinceye kadar Ã§ocuklarÄ±na gÃ¼zel bir hayat sunar. Ama sonrasÄ±nÄ± da kendilerine bÄ±rakÄ±r. OnlarÄ±n "kolay paranÄ±n" tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmesini istemez.

Ã‡OCUKLARINA SERVETÄ°NDEN Ã‡OK AZ BÄ°R MÄ°KTAR KALACAK

TÄ±pkÄ± Bill Gates gibi.

DÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olan Gates, eski karÄ±sÄ± Melinda Gates ile evliliÄŸinden 28 yaÅŸÄ±nda Jennifer, 25 yaÅŸÄ±nda Rory ve 22 yaÅŸÄ±nda Phoebe adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldu.

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69 yaÅŸÄ±ndaki Gates, boÅŸanÄ±rken eski karÄ±sÄ± Melinda'ya da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir tazminat Ã¶dedi.

Elbette Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun belli bir yaÅŸa gelmesi sÄ±rasÄ±nda onlarÄ±n her tÃ¼r ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. Ama o kadar..

Bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da o bÃ¼yÃ¼k servetinin sadece Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±na bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ±, geri kalanÄ±nÄ± da hayÄ±r kurumlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸte bu durum da Gates'in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, hayatlarÄ±nÄ± kendi baÅŸlarÄ±na kurma ve tek baÅŸlarÄ±na ayakta durma konusunda bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶stermesine neden oldu.

Phoebe Gates, epeydir bir sosyal medya fenomeni olarak tanÄ±nÄ±yor. AynÄ± zamanda iki farklÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda da görev alÄ±yor.

ARTIK YENÄ° BÄ°R Ä°ÅžÄ° VAR

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden Bill Gates'in en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Phoebe Gates, yeni bir iÅŸe baÅŸladÄ±. GenÃ§ kÄ±z bir sÃ¼redir Sophia Kianni ve Tay Nakamoto ile Sticking With Style adlÄ± podcas iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

ÃœÃ§ genÃ§ kadÄ±n, 2025 sonbahar dÃ¶nemi iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerin yurt odasÄ± alanlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirme konusunda ipuÃ§larÄ± sunuyorlar programda.

22 yaÅŸÄ±ndaki Phoese Gates, California'da Stanford Ãœniversitesi'nin Ä°nsan Biyolojisi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirdi.

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Phoebe, daha Ã¶nceThe Burnouts adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda babasÄ± Bill Gates'in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n kendisi Ã¼zerinde nasÄ±l bir baskÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Phoebe "Ãœniversitede okurken Ã§ok fazla kendime gÃ¼vensizlik yaÅŸadÄ±m ve kendimi kanÄ±tlama arzusu vardÄ±" diye konuÅŸtu.

SEVGÄ°LÄ°SÄ° DE ÃœNLÃœ MÃœZÄ°SYENÄ°N TORUNU

GenÃ§ kÄ±z "GeldiÄŸimde ayrÄ±calÄ±klÄ± bir olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Sanki bu konuda Ã§ok fazla gÃ¼vensizlik hissediyordum. Ãœniversitede birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸunuzda bunun Ã§ok zor olduÄŸunu hissediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hiÃ§bir deneyiminiz yok" diye sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ sÃ¶zlerini.

Phoebe Gates, her ne kadar kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da elbette babasÄ±ndan gelen Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ±n nimetlerinden de yararlanÄ±yor.

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Phoebe Gates'in, Sir Paul McCartney'in torunu Arthur ile flÃ¶rt ettiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

AslÄ±nda baÅŸÄ±ndan beri Phoebe Gates, hayatta kendi yolunu Ã§izmeye kararlÄ±ydÄ±. Hatta bunu aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ifade ediyordu.

Ã–NCE SOSYAL MEDYADA ADINI DUYURDU

KullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya mecralarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da takipÃ§isi olan Phoebe Gates, o alanda adÄ±nÄ± Ã§oktan duyurdu bile. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra yine de kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durma konusuna kararlÄ±.

GenÃ§ kÄ±z rÃ¶portajda "Tamam... Ben annemin ve babamÄ±n kÄ±zÄ±yÄ±m. Bu durum bana bÃ¼yÃ¼k bir ayrÄ±calÄ±k saÄŸlÄ±yor. Ama yine de "zenginlik" beni tanÄ±mlamÄ±yor" diye konuÅŸtu

Belli ki Phoebe'inn amacÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ±ndan Ã§ok da farklÄ± gÃ¶rÃ¼nmemek. En azÄ±ndan sosyal medya sayfasÄ±nÄ± bÃ¶yle dÃ¼zenlenmiÅŸ. Ama yine de yaÅŸÄ±tlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmeyen bir zenginliÄŸini kokusunu almak da mÃ¼mkÃ¼n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda.

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Phoebe Ã§ok Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±na ve babasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k servetine raÄŸmen kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmak ve bunu da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya kanÄ±tlamak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

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ONCA VARLIK Ä°Ã‡Ä°NDE NORMAL BÃœYÃœSÃœNLER DÄ°YE...

Phoebe Adele Gates, 14 EylÃ¼l 2002 yÄ±lÄ±nda Bill ve Melinda'nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

AslÄ±nda anne ve babasÄ± da sahip olduklarÄ± bÃ¼yÃ¼k servete raÄŸmen ona ve kardeÅŸlerine normal bir Ã§ocukluk yaÅŸatmak izin ellerinden geleni yaptÄ±.

Eski Ã§ift Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken onlara hiÃ§bir konuda sÄ±nÄ±rsÄ±z Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k vermedi. Hatta onca paraya raÄŸmen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun da 14 yaÅŸÄ±na gelinceye kadar bir cep telefonlarÄ± bile olmadÄ±.

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Melinda French 2019 yÄ±lÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ± ev iÅŸlerine yardÄ±m etmeleri konusunda yÃ¶nlendirdiÄŸini belirtmiÅŸti.

ANNESÄ° ONA EV Ä°ÅžLERÄ°NÄ° DE Ã–ÄžRETMÄ°Åž

Buna neden Ã¶nem verdiÄŸini de yine 2019 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " Bir gece yemek yedikten sonra bir baktÄ±m ailedeki herkes masadan kalkÄ±p salona geÃ§iyor, Ã¼st kata Ã§Ä±kÄ±yor. O anda ellerimi belime koydum ve "Ben mutfaktan ayrÄ±lana kadar kimse buradan Ã§Ä±kmayacak dedim " diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ondan sonra da ev iÅŸlerine yardÄ±m etmek Gates ailesinde bir gelenek haline geldi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Bu anlatÄ±ma gÃ¶re Phoebe Gates, her ne kadar Ã§ok zengin bir ailede doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼yse de elinden ev iÅŸleri bile geliyor.