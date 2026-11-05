Zengin ailenin oğluyla büyük aşk yaşamıştı... Nafaka bitti, haciz geldi!

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Tıpkı Kardashian- Jenner ailesinin eski "gelini" Blac Chyna'nın başına geldiği gibi.
Magazin meraklılarının gayet iyi bildiği gibi gerçek adı Angela White olan Blac Chyna ile Kardashian kardeşlerin en sessiz üyesi Rob Kardashian bir dönem gönül ilişkişi yaşamıştı.
Ama öyle olmadı... Blac Chyna ile Rob Kardashian yollarını ayırdı.
İşte ondan sonra da Black Chyna için olanlar oldu. Şimdi, ciddi bir vergi borcu ve bu yüzden gelen haciz ile boğuşuyor 38 yaşındaki Blac Chyna.
Blac Chyna, 2017'de eski sevilisi ve kızının babası Rob Kardashian ile ayrılırken 20 bin dolar aylık çocuk nafakası alma konusunda anlaşma yapmıştı.
2019 yılında da eski çift, nafaka ödemelerini tamamen kaldıran bir anlaşma yaptı.
Buna göre Blac Chyna ile Rob Kardashian belirli zamanlarda kızları Dream'e bakarken onun tüm masraflarını karşılama konusunda anlaştı.
Ama iki yıl önce işler tersine dönmeye başladı.
Blac Chyna'nın 2024 yılından kalan vergi borcu yüzünden 116 milyon 732 bin liralık bir haciz işlemi başlatıldı.
Şimdi Blac Chyna'nın bu zor durumdan nasıl kurtulacağı büyük merak konusu...