Zengin ailenin oğluyla büyük aşk yaşamıştı... Nafaka bitti, haciz geldi!

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Tıpkı Kardashian- Jenner ailesinin eski "gelini" Blac Chyna'nın başına geldiği gibi.

Magazin meraklılarının gayet iyi bildiği gibi gerçek adı Angela White olan Blac Chyna ile Kardashian kardeşlerin en sessiz üyesi Rob Kardashian bir dönem gönül ilişkişi yaşamıştı.

Hatta şu anda 9 yaşında olan kızları Dream dünyaya geldiğinde herkes onların evleneceğine bile inanmıştı.

Ama öyle olmadı... Blac Chyna ile Rob Kardashian yollarını ayırdı.

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Milyarder Kardashian ailesine mensup olan Rob, eski sevgilisine çocuk nafakası ödedi bir süre. Ama sonra bir anlaşma yapıldı ve nafaka kesildi.

İşte ondan sonra da Black Chyna için olanlar oldu. Şimdi, ciddi bir vergi borcu ve bu yüzden gelen haciz ile boğuşuyor 38 yaşındaki Blac Chyna.

Blac Chyna, 2017'de eski sevilisi ve kızının babası Rob Kardashian ile ayrılırken 20 bin dolar aylık çocuk nafakası alma konusunda anlaşma yapmıştı.

Ama bir yıl sonra Rob Kardashian artık bu nafakayı ödeyemeyeceğini belirtip miktarın düşürülmesini istedi.

2019 yılında da eski çift, nafaka ödemelerini tamamen kaldıran bir anlaşma yaptı.

Buna göre Blac Chyna ile Rob Kardashian belirli zamanlarda kızları Dream'e bakarken onun tüm masraflarını karşılama konusunda anlaştı.

Hatta Blac Chyna, hem Kardashian'dan hem de eski sevgilisi Tyga'dan dünyaya gelen iki çocuğuna kimseden nafaka almadan kendi başına baktığını söyleyip övünüyordu.

Ama iki yıl önce işler tersine dönmeye başladı.

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Blac Chyna'nın 2024 yılından kalan vergi borcu yüzünden 116 milyon 732 bin liralık bir haciz işlemi başlatıldı.

Şimdi Blac Chyna'nın bu zor durumdan nasıl kurtulacağı büyük merak konusu...