Zemheri'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'nin 7. bölümünde neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri, 26 Şubat Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Zemheri'nin yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında Fürize'nin kardeşinin ağladığı anlar, bu hafta heyecanlı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Zemheri'nin yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklara dair bazı bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur.

Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır. Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır. Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır.

Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz’ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir.

Ayaz, Firuze’yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir, üstelik bu sefer öncekinden de acımasız bir biçimde.