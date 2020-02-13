Zemheri'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Zemheri'nin bu haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı gelişmeler yeni bölüm fragmanı için izleyenleri sabırsızlandırdı. 12 Şubat akşamı yayınlanan son bölümde, Firüze kurtulacak mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Zemheri'de haftaya neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir.

Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır.

Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar.

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.