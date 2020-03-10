Zemheri 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Firuze Ayaz'a teslim olacak mı?

Show TV’de yayınlanan Zemheri 11 Mart Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Zemheri'nin yeni bölüm öncesi heyecanlı gelişmeleri yansıtan fragmanı ekranlara geldi. İşte, Zemheri yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümle ilgili ayrıntılar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Firuze’yle Ertan’ın düğün yemeğine giden ve geçmişlerini açıklayan Ayaz’ın amacı aslında bambaşkadır. Firuze’nin Ertan’a kolay kolay teslim olmayacağı artık kesinleşir, Ayaz’la ikisini yeni bir yol beklemektedir.Berrak bir yandan hamileliğini heyecanla yaşarken bir yandan da Firuze ve Ayaz’la ilgili yeni şüpheler edinmeye başlar. Yaşar kızının nasıl böyle bir karar verebildiğine hala inanamayıp acı çekerken, Aliye ve Sevda ise bu evliliği kendi adlarına avantaja çevirmek niyetindedir.

Firuze ve Ayaz girdikleri yeni mücadelede Ertan’la yeniden karşı karşıya gelecek, zafer mi yoksa yenilgi mi alacaklarını bilmedikleri bu yolda beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardır.