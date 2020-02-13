Zemheri 6. bölüm fragmanı 5.son bölüm sonrası merak uyandırdı!

Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı 5. son bölümde Firuze'nin uçurumdan aşağı itilmesinin ardından gündeme geldi. Firuze'nin yaşayıp yaşamadığını merak eden pek çok kişi, Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı için araştırmalarına başladı. Peki, Zemheri dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölüm sonrası 6. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

ZEMHERİ SON BÖLÜMÜ EKRANA GELDİ

Zemheri dizisinin son bölümünde Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır. Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar. Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.

ZEMHERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.