Zemheri 10. son bölüm fragmanı yayınlandı - Zemheri'nin finalinde neler olacak?
Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı Zemheri, çarşamba akşamı final bölümü ile ekranlara gelecek. Zemheri'nin heyecanlı gelişmeleri barındıran 10. bölümü fragmanında Firüze ve Ayaz'ın düğün sahneleri şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. Ertan'ın bu evlilik karşısında neler yapacağı ise merak uyandıran sahnelere neden oldu. Peki, Zemheri'nin finalinde neler olacak? İşte, Zemheri 10. bölüm final fragmanı ve finalde yaşanacaklara dair bazı ipuçları.
Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri 18 Mart Çarşamba akşamı ekran macerasını noktalayacak. Firuze ve Ayaz'ın düğünlerinin gerçekleştiği 10. bölüm fragmanına, Ertan'ın öfkesi ve Berrak'ın sinir krizi geçirmesi damga vurdu. Peki, Firuze ve Ayaz evlenebilecek mi?Zemheri'nin son bölümünde neler olacak? İşte, Zemheri son bölümün fragmanı.
FİNALDE NELER OLACAK?
Firuze ve Ayaz, Ertan’ı cezasını çekmesi için cezaevine yollamışlarsa da onun intikam yemini ettiğinin henüz farkında değillerdir. İkisi de hala Ertan’ın öfkesinin hedefindedirler.
Berrak, Ayaz’dan hala umutludur, onunla bir ömür hayali kurmaktadır. Ancak her şey beklemediği bir yöne akacaktır. Aliye ise sahip olduğu tapuyla birlikte hayaline kavuşmuş olsa da ailesi ve ev arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ayaz ve Firuze, Ertan’ı hayatlarından çıkarıp yeni bir hayata koşmak için çabalarken yollarına çıkan engellerle yine mücadele etmek zorunda kalırlar. Acaba iki yıl öncesinde kalan mutluluk planlarını bu sefer gerçekleştirebilecekler midir?
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