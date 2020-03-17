Zemheri 10. son bölüm fragmanı yayınlandı - Zemheri'nin finalinde neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri 18 Mart Çarşamba akşamı ekran macerasını noktalayacak. Firuze ve Ayaz'ın düğünlerinin gerçekleştiği 10. bölüm fragmanına, Ertan'ın öfkesi ve Berrak'ın sinir krizi geçirmesi damga vurdu. Peki, Firuze ve Ayaz evlenebilecek mi?Zemheri'nin son bölümünde neler olacak? İşte, Zemheri son bölümün fragmanı.

FİNALDE NELER OLACAK?

Firuze ve Ayaz, Ertan’ı cezasını çekmesi için cezaevine yollamışlarsa da onun intikam yemini ettiğinin henüz farkında değillerdir. İkisi de hala Ertan’ın öfkesinin hedefindedirler.

Berrak, Ayaz’dan hala umutludur, onunla bir ömür hayali kurmaktadır. Ancak her şey beklemediği bir yöne akacaktır. Aliye ise sahip olduğu tapuyla birlikte hayaline kavuşmuş olsa da ailesi ve ev arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ayaz ve Firuze, Ertan’ı hayatlarından çıkarıp yeni bir hayata koşmak için çabalarken yollarına çıkan engellerle yine mücadele etmek zorunda kalırlar. Acaba iki yıl öncesinde kalan mutluluk planlarını bu sefer gerçekleştirebilecekler midir?