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Zeliha Sunal: Oğlum için yıllarca ağladım

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#Zeliha Sunal#Şarkıcı#Zeliha Sunal'ın Oğlu
Zeliha Sunal: Oğlum için yıllarca ağladım
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:40

ZELİHA Sunal, bir oğlu olduğu ve onu yıllar önce, henüz 5 yaşındayken terk ettiği iddiasına yanıt verdi.

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Genç yaşta yaptığı evlilikten bir oğlu olduğunu doğrulayan şarkıcı, şimdi 40’lı yaşlarda olan oğlunun kendisiyle görüşmediğini açıkladı:

“17 yaşında evlendim, bir oğlum oldu. Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. Yıllarca ağladım. İletişim kurmaya çalıştım ama o taraftan gördüğü baskıyla çocuk benimle görüşmek istemedi. Ben bıraktığımda 5 yaşındaydı. 10 yaşında bir kez daha gördüm, yine görüşmek istemedi. Tekrar görmek istediğimde 20’li yaşlardaydı. Şu anda 40 küsur yaşında. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yüreğim kanıyor ama bir gün bir yüzleşmemiz olacak, inanıyorum. Obenim içimdeki yara. Çok üzgünüm.”

Zeliha Sunal, Anneler Günü’nde bir etkinliğe katılacağını sosyal medyada duyurmuş, paylaşımının altına “Sen önce 5 yaşında terk ettiğin çocuğuna sahip çık” şeklinde yorumlar yazılmıştı. O mesajlar, bir aile dramını gün yüzüne çıkardı.

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#Zeliha Sunal#Şarkıcı#Zeliha Sunal'ın Oğlu

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