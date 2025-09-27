Zeki Alasya’nın kızından telif davası

Haberin Devamı

Alasya’nın avukatı Bişar Abdi Alinak, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde şunlara dikkat çekti:



“Erman Film şirketinin müvekkilin babasının rol aldığı bu yapımlardan büyük gelirler elde ettiği tespit edilmiştir. Erman Film, müvekkilin hiçbir hak devri olmamasına rağmen tespit edilecek filmleri çeşitli televizyon kanallarına satmıştır. Zeki Alasya, bu kullanımlardan en ufak bir gelir elde edememiştir. Erman Film, filmlerden ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen müvekkilin ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ise bugüne kadar ödenmemektedir. Zeki Alasya’nın başrolünü üstlendiği filmleri çoğaltan, nüshalarını yayan, umuma ileten, erişime açan ve satan Erman Film’in hukuka aykırı eyleminin tespitini istiyoruz.”

Tespit edilecek filmlerin yayınlanması ve üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için mahkemeden tedbir talebinde bulunan Zeynep Alasya, zarara uğradıkları gerekçesiyle şimdilik 20 bin lira tazminat istedi.